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Рейтинги доверия политикам, оценки работы Президента и Правительства страны, поддержка политических партий.

Уровень одобрения деятельности: 22 - 28 марта

Президент РФ – 61,2% (-0,1п.п. за неделю)

Председатель Правительства – 42,5% (-0,5п.п. за неделю)

Правительство России – 35,9% (+0,3п.п. за неделю)

Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете … ? (закрытый вопрос) 22 - 28 марта

Владимир Путин – 65,2% (-0,2п.п. за неделю)

Михаил Мишустин – 52,5% (-0,8п.п. за неделю)

Владимир Жириновский – 30,7% (+1,9п.п. за неделю)

Геннадий Зюганов – 25,7% (-1,9п.п. за неделю)

Сергей Миронов – 27,5% (-0,2п.п. за неделю)

Электоральный рейтинг партий: 22 - 28 марта

«Единая Россия» – 30,3% (+1п.п. за неделю)

КПРФ – 12,4% (-0,2п.п. за неделю)

ЛДПР – 10,3% (0п.п. за неделю)

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 6,9% (-1,1п.п. за неделю)

Источник: ВЦИОМ