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4 апреля в городском округе Пушкинский состоялись выборы Совета депутатов
Голосование прошло без серьезных нарушений. Итоговая явка избирателей составила 9,8%! Да, менее 10 процентов явка!
По ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ данным системы ГАС “Выборы”, голоса распределились следующим образом:
Всероссийская политическая партия “Единая Россия” 44,21%
Политическая партия “Кммунистическая партия Российской Федерации” 18,75%
Политическая партия Справедливая Россия 13,81%
Политическая партия “Российская партия пенсионеров за социальную справедливость” 9,02%
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 7,99%
Всероссийская политическая партия “Родина” 2,96%
Источник: @Наивный лис
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы