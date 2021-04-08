4 апреля в городском округе Пушкинский состоялись выборы Совета депутатов

/Выборы.Выборы.Выборы/

Голосование прошло без серьезных нарушений. Итоговая явка избирателей составила 9,8%! Да, менее 10 процентов явка!

По ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ данным системы ГАС “Выборы”, голоса распределились следующим образом:

Всероссийская политическая партия “Единая Россия” 44,21%

Политическая партия “Кммунистическая партия Российской Федерации” 18,75%

Политическая партия Справедливая Россия 13,81%

Политическая партия “Российская партия пенсионеров за социальную справедливость” 9,02%

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 7,99%

Всероссийская политическая партия “Родина” 2,96%

Источник: @Наивный лис