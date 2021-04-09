РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИКАМ, ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Уровень одобрения деятельности: 29 марта - 4 апреля
Президент РФ – 60,6% (-0,6п.п. за неделю)
Председатель Правительства – 42,3% (-0,2п.п. за неделю)
Правительство России – 34,4% (-1,5п.п. за неделю)
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете … ? (закрытый вопрос) 29 марта - 4 апреля
Владимир Путин – 65,6% (+0,4п.п. за неделю)
Михаил Мишустин – 53% (+0,5п.п. за неделю)
Владимир Жириновский – 31,6% (+0,9п.п. за неделю)
Геннадий Зюганов – 29% (+3,3п.п. за неделю)
Сергей Миронов – 28?4% (+0,9п.п. за неделю)
Электоральный рейтинг партий: 29 марта - 4 апреля
«Единая Россия» – 29,2% (-1,1п.п. за неделю)
КПРФ – 12,7% (+0,3п.п. за неделю)
ЛДПР – 10,2% -(0,1п.п. за неделю)
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 7,9% (+1п.п. за неделю)
Источник: ВЦИОМ
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