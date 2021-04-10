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ЦИК представляет...
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»: немного статистики.
Представительство в избиркомах:
0 членов региональных комиссий
10 членов территориальных комиссий
204 члена участковых комиссий
Представительство в органах государственной власти:
Депутаты Госдумы: нет
Главы регионов: нет
Депутаты региональных парламентов: 2
Главы столиц регионов: нет
Депутаты парламентов столиц регионов: нет
Главы поселений/муниципальные депутаты: 42
Партия представлена в 5 субъектах Российской Федерации.
Источник: @Наивный лис
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы