ЦИК представляет...

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Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»: немного статистики.

Представительство в избиркомах:

0 членов региональных комиссий

10 членов территориальных комиссий

204 члена участковых комиссий

Представительство в органах государственной власти:

Депутаты Госдумы: нет

Главы регионов: нет

Депутаты региональных парламентов: 2

Главы столиц регионов: нет

Депутаты парламентов столиц регионов: нет

Главы поселений/муниципальные депутаты: 42

Партия представлена в 5 субъектах Российской Федерации.

Источник: @Наивный лис

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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