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ЦИК представляет...

Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» в цифрах.

Представительство в избиркомах:

3 члена региональных комиссий

139 членов территориальных комиссий

2 333 члена участковых комиссий

Представительство в органах государственной власти:

Депутаты Госдумы: нет

Главы регионов: нет

Депутаты региональных парламентов: нет

Главы столиц регионов: нет

??Депутаты парламентов столиц регионов: нет

??Главы поселений/муниципальные депутаты: 28

Партия представлена в 12 субъектах Российской Федерации.

Источник: @Наивный лис

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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