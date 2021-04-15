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ЦИК представляет...
Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» в цифрах.
Представительство в избиркомах:
3 члена региональных комиссий
139 членов территориальных комиссий
2 333 члена участковых комиссий
Представительство в органах государственной власти:
Депутаты Госдумы: нет
Главы регионов: нет
Депутаты региональных парламентов: нет
Главы столиц регионов: нет
??Депутаты парламентов столиц регионов: нет
??Главы поселений/муниципальные депутаты: 28
Партия представлена в 12 субъектах Российской Федерации.
Источник: @Наивный лис
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы