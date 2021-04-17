В Новороссийске в отставку отправлен ещё один организатор «памятных» выборов депутатов городской думы в 2020 году

/Выборы.Выборы.Выборы/

Тихо без благодарностей и цветов сняли руководителя исполкома местных единороссов Николая Борща.

Его место ещё в сентябре, как говорят, пообещали одному из самовыдвиженцев против партийных кандидатов Игорю Пелипенко.

Новый партийный функционер уже начал набирать собственную команду, предложив опытным специалистам уволиться самим с понедельника.

Смелые перестановки в разгар партийного праймериз.

Ну что, после Бойко(бывший председатель ТИК Приморская) ещё один герой получил «награду» за нарисованный результат. Ждать следующих решений?

Источник: @Наивный лис