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В Новороссийске в отставку отправлен ещё один организатор «памятных» выборов депутатов городской думы в 2020 году
Тихо без благодарностей и цветов сняли руководителя исполкома местных единороссов Николая Борща.
Его место ещё в сентябре, как говорят, пообещали одному из самовыдвиженцев против партийных кандидатов Игорю Пелипенко.
Новый партийный функционер уже начал набирать собственную команду, предложив опытным специалистам уволиться самим с понедельника.
Смелые перестановки в разгар партийного праймериз.
Ну что, после Бойко(бывший председатель ТИК Приморская) ещё один герой получил «награду» за нарисованный результат. Ждать следующих решений?
Источник: @Наивный лис
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы