Штабные учения дадут старт кампании «Справедливой России»

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В субботу «СР» проведет федеральный форум по подготовке к предстоящим выборам в Госдуму.

В Москве соберутся все кандидаты, руководители региональных отделений, депутаты Госдумы нынешнего созыва, партийные медиатехнологи и юристы.

Впервые справедливороссы со всей страны соберутся вместе в таком количестве.

Начало мероприятия — 24 апреля, 10:00, Президент-отель, Большая Якиманка, 24.

Источник: Телеграм-канал