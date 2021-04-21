/Выборы.Выборы.Выборы/

ЦИК представляет...

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ: немного статистики перед выборами.

Представительство в избиркомах:
129 членов территориальных комиссий
2 499 членов участковых комиссий
Представительство в органах государственной власти:
Депутаты Госдумы: нет
Главы регионов: нет
Депутаты региональных парламентов: 1
Главы столиц регионов: нет
Депутаты парламентов столиц регионов: 2
Главы поселений/муниципальные депутаты: 10
Партия представлена в 4 субъектах Российской Федерации.
Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

Добавить комментарий

Последние новости

Владимир Синяговский: Мы вместе учимся управлять территорией, на которой живем...

ЦИК представляет...

В порту Новороссийска реконструируют внутреннюю акваторию

Две трети случаев рака легкого выявляют только на последних стадиях

Поможем мальчику вместе!