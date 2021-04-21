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ЦИК представляет...
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ: немного статистики перед выборами.
Представительство в избиркомах:
129 членов территориальных комиссий
2 499 членов участковых комиссий
Представительство в органах государственной власти:
Депутаты Госдумы: нет
Главы регионов: нет
Депутаты региональных парламентов: 1
Главы столиц регионов: нет
Депутаты парламентов столиц регионов: 2
Главы поселений/муниципальные депутаты: 10
Партия представлена в 4 субъектах Российской Федерации.
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы