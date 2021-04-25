Внутрипартийные, но всеобщие.

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Через несколько дней завершается подача документов для кандидатов на предварительное голосование «Единой России». Потратили пару дней на подробное изучение и самой процедуры и информации по кандидатам, выложенной на сайт партии.

В связи со всеми внутриполитическими событиями – эта партийная процедура несколько затерялась в медиаповестке, однако на утро 23 апреля по Москве в специальном разделе размещены 235 участников, из которых только 7 действующие депутаты ГД.

Некоторые кандидаты на праймериз подтвердили об участии в своих социальных сетях. Регистрация выборщиков, тех кто будет решать судьбу кандидатов от партии - началась 19 апреля.

Новацией для партии является и сам формат проведения и способ участия не только для кандидатов, но и для выборщиков. Не только документы могут быть поданы в дистанционном формате, но и сама процедура праймериз будет проведена онлайн, что может существенно повлиять на явку. Напомню, в 2016 г. явка на праймериз по Москве составила всего 6,4%.

Отдельно стоит отметить, что акцент среди кандидатов сделан на активных участниках волонтерского движения.

В общей сложности, из 235 кандидатов на праймериз по Москве 91 кандидат решил попробовать свои силы в списочном голосовании, 58 кандидатов перестраховались - выдвинулись на голосование по спискам, и по одномандатным округам.

И 86 кандидатов выдвинулись только на голосование по одномандатным округам. Которых, как известно, 15. То есть конкурс на 22 апреля составляет 5.7 человек на место. Не мандат, его еще предстоит выиграть в сентябре. Большинство кандидатов мужчины – более 78%.

Из действующих депутатов Госдумы об участии в праймериз заявили:

Саблин Д. (избран по 202 округу, на праймериз выдвинулся по 202 округу)

Гончар Н. (избран по 208 округу, на праймериз выдвинулся по 208 округу)

Толстой П. (избран по 199 округу, на праймериз выдвинулся и по списку, и по 199 округу)

Выборный А. (избран по 210 округу, на праймериз выдвинулся по списку)

Лисовенко А. (получил мандат в составе рег.группы 35 (Москва), на праймериз выдвинулся и по списку, и по 198 округу).

Ресин В. (избран в составе рег.группы 35 (Москва), на праймериз выдвинулся по списку).

Селиверстов В. (избран в составе рег.группы 35 (Москва), на праймериз выдвинулся и по списку, и по 200 округу).

О возможном кадровом обновлении в партии, о котором уже писали, также свидетельствует не только весьма скромное количество заявок действующих депутатов ГД на праймериз, но и процент беспартийных - 46%. Подались 44.5%, членов партии, сторонников - 9.5% .

Интересно также и то, что большинство предварительных кандидатов довольно молоды по меркам политики, 63% из них - в возрасте до 45 лет включительно. Старше 45 лет всего – 37%. Количество отказов в регистрации - 34. Это 12.6%.

Предварительное голосование распространяется и на выборы уровнем ниже: довыборы в МГД по 14 и 37 ИО, и муниципальные выборы в Щукино.

На праймериз по довыборам в МГД зарегистрировались 34 кандидата, из которых также большинство беспартийных – 50%. Членов партии – 32%, сторонников – 18%. Мужчин также большинство – 82%.

И тут тоже большое количество молодых кандидатов – 82% до 45 лет включительно.

На предварительное голосование в Щукино зарегистрировались всего 19 кандидатов, из которых большинство члены партии – 58%. Сторонников и беспартийных по 21%. Мужчин аналогично другим выборам большинство – 68%. По возрастным критериям тенденция та же – 78% до 45 лет включительно.

Интересно посмотреть и ковид-статус кандидатов зарегистрировавшихся на предварительное голосование. Но этой информации в открытом доступе нет.

Скромное количество (пока) действующих депутатов дает возможность предположить, что 8 созыв депутатов Государственной действительно имеет все шансы на обновление.

Кстати, зарегистрироваться в качестве выборщика может любой, как сторонник или член партии, так и избиратель нейтральных или противоположных политических убеждений.

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Источник: @Смутное время