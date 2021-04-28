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Предвыборная интрига

В списке праймериза «Единой России» значится 44-летний депутат Заксобрания края по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Дорошенко.

Он шел от Армавирского одномандатного избирательного округа №7, и население его поддержало. У него есть почетное звание «Меценат Армавира» и реальные шансы на победу на предстоящих выборах.

Символично, что в списках предварительного голосования фамилия Дорошенко стоит рядом с другой известной фамилией – Долуда. Николай Долуда - казачий генерал, атаман всероссийского казачьего войска, бывший заместитель губернатора Краснодарского края. С Дорошенко у них налажены деловые связи.

Кстати, после праймериз партия рассчитывает, что Дорошенко победит Харитонова из КПРФ. Вероятность слишком велика. Поживем-увидим.

Источник: @прогноз 

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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