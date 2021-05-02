"Мы идём в Государственную Думу, чтобы побеждать!"

/Выборы.Выборы.Выборы/

Наделавшая много шума в политическом поле речь Андрея Кормухина на Конференции РОССИЯ БУДУЩЕГО Союза традиционалистов и патриотических сил "Сорок Сороков".

Этот доклад можно разобрать на цитаты и, прослушав его, становится предельно ясно, что нужно делать для того, чтобы тысячелетняя Русская Православная цивилизация начала своё возрождение. Возрождение Государства номер 1 в мире - Российской Империи.

"Россию и российскую элиту никто в мире нигде не ждёт. Мы всех крупных геополитических игроков интересуем только в одном качестве - добычи. Но не для того, наши великие предки создавали нашу Империю, чтобы мы, как их потомки, так бездарно её разбазарили и потеряли.

Пришло время традиционалистам идти во власть!

Если не мы, то кто?!

Мы не болтаем, мы делаем!" - звучало в докладе.

#РоссияБудущего

#СовестливоеГосударство

#СемьяДостатокСправедливость