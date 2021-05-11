Предвыборная суета или работа?

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Пока единороссы пытаются пропихнуть через праймериз старую пыльную гвардию, а Миронов с Прилепиным делят увядшую «СР», «Новые люди» делают новые заходы на электоральное поле.

Пока единороссы пытаются пропихнуть через праймериз старую пыльную гвардию, а Миронов с Прилепиным делят увядшую «СР», «Новые люди» делают новые заходы на электоральное поле. Похоже, ставка сделана на реальных лидеров общественного мнения из регионов.

По нашей информации тренинги для кандидатов в ГД проводятся каждые 2 недели. Ведёт их самый высокооплачиваемый технолог Евгений Минченко. На этих же тренингах Сардана Авксентьева даёт мастер-классы как стать народным политиком.

На видео из Инстаграма одного из активистов видно, что в зале человек 40 потенциальных кандидатов в Госдуму. Все они популярные региональные блогеры с многомиллионной совокупной аудиторией.

Ставка "Новых людей" на местные сообщества и их лидеров уже один раз сработала. В прошлом году они так прошли в региональные заксобрания. За счет активных местных ЛОМов.

Сейчас масштаб работы гораздо серьезнее. Штаб партии в Краснодаре наполнен молодой кипучей энергией. Видно, что партия тратит много денег на подготовку кадров из регионов. И это уже похоже на сценарий прохода в ГД.

Источник: Телеграм-канал