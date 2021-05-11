Предвыборная борьба обостряется

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Незыгарь пишет об обострении внутриэлитных конфликтов на праймериз «Единой России» в ряде регионов. Краснодарский край не отмечен в числе горячих точек, однако конкурентность в ряде одномандатных округов продолжает возрастать.

Ранее фиксировали неоднозначную ситуацию в Сочинском округе, где на праймериз будут биться два политических тяжеловеса Константин Затулин и Виталий Игнатенко. При этом ожидалось, что это единственная точка в регионе с конкурентными праймериз.

Чуть больше недели назад возникла еще одна территория, пульсирующая красным светом на карте политической стабильности. Речь в данном случае идет о 47-м Красноармейском одномандатном избирательном округе, где фаворитом ЕР считался действующий депутат ГД Дмитрий Ламейкин.

Эксперты неоднократно отмечали отсутствие региональной элитной поддержки у кандидата с одновременным пикирующим рейтингом его поддержки среди населения на проблемной территории. В отсутствие ощутимой финансовой поддержки Ламейкину прогнозировали сложности с переизбранием в связи с вероятным противостоянием на депрессивном округе с популярным коммунистом Александром Сафроновым, занимающим пост зампреда краснодарской горДумы.

Ослаблением позиций Ламейкина воспользовался член краевого штаба ОНФ "ЗА РОССИЮ" Эдуард Кузнецов, являющийся депутатом регионального ЗакСа, занимающий руководящие должности в общероссийском объединении «Российского союза промышленников и предпринимателей», ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края» и общественном совете при управлении Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю

Кузнецов обладает не только значимым финансовым ресурсом, поддержкой со стороны региональных элит и ЛОМов, но является активным партфункционером: в 2019 году возглавлял региональную дискуссионную площадку Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Лидерство и развитие»; наставник и член конкурсной комиссии в региональном кадровом конкурсе «Лидеры Кубани- движение вверх!»

Регистрация Кузнецова на праймериз была откровенным сюрпризом для всех, но больше всего, думается, для самого Ламейкина. С подобным политическим бэкграундом Кузнецов не выглядит техником, а скорее потенциальной угрозой победе Ламейкина на праймериз.

Источник: Телеграм-канал