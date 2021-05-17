Крым ждет перемен?

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Если Незыгарь пишет о вероятной грядущей отставке губернатора Аксёнова, значит нет дыма без огня. Недвусмысленным намёком стало награждение Аксёнова орденом Александра Невского.

Инициатор отставки - курирующий вице-премьер Хуснуллин, активно наращивающий своё влияние в регионе.

Решение об отставке губернатора Крыма давно назрело. С точки зрения регионального управления, сейчас самый подходящий момент. До следующих местных и парламентских выборов в Крыму – чуть больше трёх лет. Останься Аксёнов до конца второй каденции и в управлении сохранятся все друзья, родственники и бизнес-партнёры ещё минимум на пять лет.

Вероятных сценариев для почётной пенсии главного героя Крымской весны два. Остаться первым номером в региональном списке «Единой России» и уйти списочником в ГД 2021 или занять вакантную должность полпреда Сибирского федерального округа. Должность стала вакантной после перевода Сергея Меняйло в Северную Осетию.

Пресс-служба губернатора не подтверждает, но и не отрицает вероятные слухи об отставке. Сам Аксёнов всячески сопротивляется отставке и возрастающему влиянию Хуснуллина, но груз ошибок и бэк-граунда перевешивает заслуги семилетней давности.

Источник: Телеграм-канал