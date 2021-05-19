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Новые повороты в поствыборных разбирательствах
Прокуратура Новороссийска предложила всем, кто знает о нарушениях в ходе выборов в городскую думу, обратится в ... прокуратуру.
Видеоматериал можно посмотреть по ссылки: https://m.youtube.com/watch?v=bIHeYT2_daA
Напомним, что выборы депутатов в городе-герое прошли в сентябре 2020 года. И по мнению новороссийцев, таких «грязных» выборов они ещё не видели.
Виновниками происходящего объявлены Ерохин, Бойко и Борщ... А настоящие организаторы Воронина, Твердохлебова и другие награждены.
Как всегда у нас на Руси: по итогам наказание невиновных, награждение непричастных?
За ходом судебного разбирательства по «делу» Капустин-Шаталов будем следить. Продолжение следует...
Источник: @Наивный лис
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