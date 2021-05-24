О выборах немного...

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В Иркутской области завершаются выборы в Братском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Усольском, Усть-Кутском муниципальных районах.

Член общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель Исполнительного комитета ИРО «Ассоциация юристов России» Владислав Шиндяев отметил: особенно высокий уровень конкуренции – в Усольском районе, где на пост главы Среднинского городского поселения претендуют 12 кандидатов.

Серьёзная борьба развернулась и за место главы Усть-Куты. Здесь все пять кандидатов представляют пять политических партий («КПРФ», «Единая Россия», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «ЛДПР», «Гражданская платформа»).

«На участках присутствуют общественные наблюдатели и местные СМИ. Ведётся видеонаблюдение», – рассказал эксперт.