В Астраханской области в сентябре пройдут выборы в региональный парламент - областную Думу

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Что можно сказать о расстановке сил перед основным этапом избирательной кампании?

В Думе Астраханской области 58 депутатов: половина из них избирается по партийным спискам, половина - по одномандатным округам.

В Астраханской области довольно сильные позиции у "Справедливой России". Впрочем, парламент контролирует "Единая Россия" (36 депутатов). У "Справедливой России" вторая по численности фракция - восемь депутатов. Во фракции КПРФ шесть депутатов, в ЛДПР - четыре.

На выборах в 2016 году в Астраханской области ситуация мало чем отличалась от других регионов. В том смысле, что в одномандатных округах в основном победили представители "Единой России". Правда, в двух округах победу тогда одержали представители "СР", а в одном - КПРФ. Но фракции оппозиционные партии смогли сформировать за счет голосования по партспискам.

В прошлом году прошли выборы в городскую думу Астрахани. Убедительную победу одержала "Единая Россия", которая получила 22 мандата. А вот для "Справедливой России" эти выборы прошли не очень удачно. В гордуму прошли только четыре представителя этой партии. На втором месте оказались самовыдвиженцы с шестью мандатами. КПРФ и ЛДПР получили по два депутатских места.

В Астраханской области собирается баллотироваться один из самых известных представителей "СР" - Олег Шеин. Очевидно, что он попробует свои силы на выборах в Госдуму, региональный парламент для него своего рода "запасной вариант".

Пока можно сказать, что в Астраханской области основными конкурентами будут "Единая Россия" и "Справедливая Россия". Впрочем, судя по результатам выборов в гордуму Астрахани, оппозиционным партиями есть над чем подумать. Хотя и единороссам, разумеется, почивать на лаврах не стоит.

Источник: Телеграм-канал