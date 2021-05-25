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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

ЦИК России представляет еще одну политическую партию, действующую на 1 января 2021 года.

Представительство в избиркомах:

- 2 члена региональных комиссий

- 28 членов территориальных комиссий

- 1 132 члена участковых комиссий

Представительство в органах государственной власти:

Депутаты парламентов столиц регионов: 1

Главы поселений/муниципальные депутаты: 3

Партия представлена в 2 субъектах Российской Федерации.

Источник: @Наивный лис

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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