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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
ЦИК России представляет еще одну политическую партию, действующую на 1 января 2021 года.
Представительство в избиркомах:
- 2 члена региональных комиссий
- 28 членов территориальных комиссий
- 1 132 члена участковых комиссий
Представительство в органах государственной власти:
Депутаты парламентов столиц регионов: 1
Главы поселений/муниципальные депутаты: 3
Партия представлена в 2 субъектах Российской Федерации.
Источник: @Наивный лис
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы