Предвыборная суета

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Российская партия свободы и справедливости (РПСС), принадлежащая политтехнологу Андрею Богданову, и которую недавно возглавил издатель Константин Рыков, набирает к себе партийцев, ушедших или исключенных из других партий.

27 мая партия объявит, что ее координатором в Санкт-Петербурге станет бывший член «Единой России», депутат петербургского заксобрания Андрей Анохин, рассказали «Ведомостям» два собеседника в партии. До него ряды партии пополнили ушедший из фракции КПРФ Владимирского заксобрания общественный деятель Максим Шевченко, который возглавит список РПСС на выборах в Госдуму, исключенная из КПРФ депутат Мосгордумы Елена Шувалова, выдвигавшийся на выборах 2016 г. от «Партии роста» предприниматель Дмитрий Потапенко и депутат законодательной думы Хабаровского края, исключенный из КПРФ, Максим Кукушкин, который в 2020 г. пытался выдвинуться кандидатом на пост главы Еврейского автономного округа.

Источник: @Смутное время