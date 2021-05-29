/Выборы.Выборы.Выборы/

ВЦИОМ по заказу партии "Новые люди" провел исследование, посвященное отношению к предпринимательству в России. По сравнению с 2017 годом на 8 пунктов до 47 % выросло число людей, которые хотят связать своим жизнь со сферами предпринимательства, бизнеса, своего дела.

Причём наибольший процент желающих (61%) стать предпринимателями наблюдается в возрасте 23-24 лет, то есть в возрасте принятия решений о будущем.

Интересно ещё и то, что свыше 80% молодых людей в возрасте 25-28 лет хотят, чтобы их дети связали свою жизнь с предпринимательством.

Всего предпринимательством высказали желание заниматься 60% респондентов и 62% хотят, чтобы частным бизнесом занимались их дети.

Самая часто встречающаяся мотивационная причина - независимость и самостоятельность. Ну а каком патернализме тут можно говорить?

Почти половина опрошенных респондентов за последние 12 месяцев собирали необходимую информацию, каждый третий учился и получал необходимые знания для бизнеса, каждый четвёртый общается с другими бизнесменам и каждый пятый начал копить стартовый капитал.

Поэтому история о том, что россияне боятся и не хотят самостоятельно заниматься предпринимательством в корне неверна, самая главная проблема в другом - в получении знаний, потому что в группе 23-26 лет около 80% говорят именно об этом, об обучении.

Источник: @Preemnik