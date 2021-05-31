Формируя смыслы: что писал южный Telegram о праймериз «Единой России»

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Событием недели на Юге стало голосование на внутрипартийных праймериз «Единой России». Была информация о нарушениях, принуждении к голосованию и о достижениях. «ФедералПресс» собрал наиболее важные сообщения из Telegram-каналов регионов.

Традиционное внутрипартийное голосование «Единой России» проходило с новшеством в виде электронного голосования, и только в последний день – 30 мая – будет офлайн-процедура, но не во всех регионах. В течение всего процесса в регионах говорили об использовании административного ресурса и указывали на потенциальные скандалы.

Весьма необычный способ освещения праймериз использовали в региональном отделении «Единой России» Карачаево-Черкесии. После заметки «ФедералПресс» об отсутствии материалов на тему внутрипартийного голосования на портале появились выставленные задним числом новости. Впрочем, такой молчаливый вариант освещения выбрали и в Кабардино-Балкарии.

Адыгея, Чечня и Ингушетия выпали из повестки обсуждения праймериз «Единой России». Впрочем, официальные порталы региональных отделений также взяли паузу. Оценивая происходящее, политолог Ольга Грабовец отметила некачественную отработку главного политического события со стороны самой ЕР.

При этом «Станция Нальчик» обращает внимание на то, что на праймериз в Кабардино-Балкарии появились три тяжеловеса: Адальби Шхагошев (одномандатник), Мурат Карданов и Заур Геккиев (списочники). Видимо, они и будут представлять Кабардино-Балкарию в нижней палате российского парламента от партии власти, подчеркивает автор канала.

«Newstracker» подчеркивает появление оппозиции на праймериз в Ставропольском крае. Например, участник предварительного голосования «Единой России» в качестве кандидата Алексей Кулешов пожаловался на организаторов праймериз в регионе. Речь идет о возможном использовании административного ресурса. Фаворит праймериз депутат Госдумы Елена Бондаренко была замечена на отчете главы региона рядом с генеральным директором «ЮгСтройИнвеста», ответы которой были утеряны в суде Ростовской области. Напомним, речь идет об уголовном деле экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера: пропали документы в его защиту, которые касались планов на застройку.

Автор канала «координаты СкайФОлл» обращает внимание на списки праймериз, где есть бывшие полицейские и дети депутатов. Также ресурс отмечает, что от имени экс-депутата Надежды Сучковой могли рассылать сообщения с призывом голосовать за кандидата.

«Депутаты и чиновники на Ставрополье активно используют административный ресурс для продвижения кандидатов от «Единой России», – приводят данные «координаты СкайФОлл», перечисляя способы.

«Осетинский пирог» и «IRON SYFFYTT» обращают внимание на борьбу за мандат между Гуриевым и Макиевым. «Хасавюртовское Соглашение» в качестве реакции на возможные нарушения проведения праймериз указывает на экспериментальные «кейсы», например в части использования кандидатом Tinder для поиска сторонников.

Также появлялись сообщения о том, что бюджетников могут призывать проголосовать за Зураба Макиева, данные приводит «Хинт?-К?л?нт?».

«Алибабаич» говорит о том, что из мэрии Махачкалы в общий доступ попали списки «согласованных» кандидатов в депутаты Народного собрания Дагестана, что говорит о недостаточном контроле внутреннего политического блока. Автор канала заявляет о том, что в преддверии выборов ожидаются локальные межклановые конфликты.

ПОЛИТУПРАВА отмечает, что по единственному 74-му одномандатному округу Астраханской области было указание голосовать за врача – действующего депутата Госдумы Леонида Огуля. По партсписку – за депутата регионального парламента, коммерсанта Рината Аюпова. «АСТРАХАНСКИЙ КОТЁЛ» ранее сообщал о досрочной победе двух кандидатов. После в общем доступе в канале депутата Госдумы Олега Шеина появилась инструкция для бюджетников с указанием конкретных фамилий кандидатов.

«Колхозный сторож» обращает внимание, что праймериз в Заволжье в Волгоградской области проходят с таким количеством нарушений и принуждений, что результаты могут отменить. «VLG_DETROIT» приводит несколько установок, как будет проходить голосование в последний день. Например, на участки могут не пустить наблюдателей, а при подсчете их будут держать на расстоянии восьми метров, также прогнозируется возможный подвоз избирателей, не исключается фальсификация итогов.

«Территория здравого смысла» приводит разбор списка кандидатов, который объясняет, почему люди негативно относятся к процедуре праймериз в Волгоградской области». «НЕЩУКАРЬ» говорит о том, что один из участников праймериз «Единой России» совершенно не скрывает того, что подготовил автобусы для доставки жителей города на избирательные участки.

Впрочем, информация о том, как именно надо голосовать и за кого, вышла за пределы администраций и стала публичной. Эксперты прогнозируют отмену результатов, а также жалобы и скандалы, даже после оглашения результатов.

Обратим внимание, что достаточно часто на федеральном канале «ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА» появляется много сообщений о нарушениях по югу России, в том числе и в Волгоградской области.

Впрочем, были и фейки. «Департамент внутренней политики» обратил внимание на достаточно некачественные снимки сообщений, в которых якобы призывали голосовать за кандидата Алексея Волоцкого, который по этому поводу обратился в правоохранительные органы.

Канал «15 окон» приводит рейтинг, согласно которому в Ростовской области в рамках праймериз проходит ряд резонансных кампаний. В Волгодонском одномандатном округе столкнулись депутат Госдумы Виктор Детябкин и парламентарий гордумы Владимир Брагин. Последний, к слову, стал финалистом «Федерального ПолитСтартапа».

По мнению «Сергея Резника», Ростовская область не выполняет поручения Москвы по праймериз и кандидатам. В качестве примера приводится депутат Антон Гетта, которого могут отодвигать региональными властями. Сообщается, что представители администрации региона могут просить всех голосовать за бывшего замгубернатора Дживана Вартаняна.

Калмыкия обсуждала весьма неоднозначное решение главы республики Бату Хасикова, который, как отметил автор «Бумбы», на время праймериз отправился в путешествие.

«В Калмыкии нереальные проблемы с водой. Федеральные чиновники после посещения республики находятся в шоке от ситуации. Политический рейтинг Хасикова стремительно летит вниз, а глава республики отдыхает. Вот это подход к работе. К тому же в преддверии выборов», – считает автор «15 окон».

Канал «Бумба» провел голосование, чтобы выяснить, кто может получить поддержку у населения, список был разделен на две части.

«В Калмыкии, по его мнению, ход голосования в провластных источниках слабо освещается, но активно раскачивается конфликт между главой республики Хасиковым и элитами – по продвижению кандидатов», – отмечают эксперты, опрошенные «ФедералПресс».

В Севастополе произошел неожиданный скандал.

«Александр Новокшонов исключен из списка предварительного голосования по решению РОК ПГ за прямой подкуп избирателей», – приводит данные канал «Политический ТАКТ». Ранее на канале было опубликовано соответствующее видео.

Автор обращает внимание, что последние дни весны как бы намекают: лето будет жарким, и не только крымской погодой, но и политической повесткой.

«ЧКХ» обращает внимание на то, что агитация участников праймериз появилась в крымских школах.

«Формальные праймериз «Единой России» в столице Крыма в очередной раз обнажили системные провалы в работе. При требуемой 5-процентной регистрации через госуслуги на сайте праймериз за день до окончания регистрации при максимальном административном давлении зарегистрировалось 2,5 % от общего числа избирателей. Большая часть зарегистрированных ранее до сих пор не проголосовала. По этим двум показателям Симферополь – худший муниципалитет республики», – приводит данные «ЧКХ», в партии пока не комментировали расхождение с предполагаемыми цифрами.

Канал «321» обратил внимание на то, что Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России». «ЧКХ» напоминает, что ее не было в списках «согласованных кандидатов», поэтому ее возвращение в кителе в Крым вполне было ожидаемо.

Автор канала «КАК-ТО ВОТ ТАК» Анатолий Спирин обращает внимание, что в регионах уже успели сложиться неоднозначные кейсы: в Сочи депутат Константин Затулин в преддверии праймериз записал ролик об административном давлении. Стоит отметить, что именно это обращение стало самым обсуждаемым в политическом секторе кубанского Telegram.

ЮгаSapiens обращает внимание, что ролик депутата выверен юридически, но не политически. Автор считает, что технологи Константина Затулина, если они есть, не смогли спрогнозировать эффект от обращения, а просто пошли ва-банк, так как до конца голосования на момент появления видео осталось два дня. Эту позицию подтвердил Александр Коровайный, который предложил вспомнить выборную кампанию 2016 года, которая прошла с весьма неоднозначным снятием кандидатов.

Канал «Умный утренний кофе» обращает внимание на возможное применение административного ресурса, чтобы голосование шло в пользу кандидата Игнатенко. Канал «Туапсе» сообщил об угрозах в адрес авторов, возможно, поступающих от знакомых кандидата на праймериз, депутата Сергея Алтухова. Сам парламентарий пока никак не прокомментировал ситуацию. «Горячая голова» обратил внимание на кандидата, который указал о себе: честный кандидат, без протеже и темного прошлого.

Еще один кандидат от «Единой России» Эдуард Кузнецов, как отмечает «Опричнина», использует ботов для накрутки канала. Также авторы обращают внимание, что многие регионы показали одинаковый 10-процентный результат первого дня голосования, несмотря на трудности с сайтом. Высказывается предположение, что такой обвал сайта может быть задуман заранее, так как это позволит корректировать результаты.

Источник: https://fedpress.ru/article/2750340