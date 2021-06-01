Как голосовали за руководителей Госдумы?

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заняла первое место по списку на праймериз по Камчатскому краю, набрав больше 207 тысяч голосов.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков одержал победу на праймериз по списку в Новосибирской области, заняв первое место и получив больше 528 тысяч.

Вице-спикер Алексей Гордеев стал фаворитом по Павловскому округу Воронежской области, набрав более 50 тысяч голосов. А в предварительных выборах по спискам в этом же регионе регионе больше всех голосов получил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" депутат Евгений Ревенко - более 95 тысяч голосов.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев победил в ходе праймериз от Удмуртии. Он возглавил тройку победителей по спискам от региона, набрав более 40 тысяч голосов. Исаев также стал лидером голосования по Удмуртскому одномандатному округу.

Источник: Телеграм-канал