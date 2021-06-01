Регионы сообщают об итогах праймериз

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Краснодарский край так пока не сообщает результат. Еще считают!

Лидеры праймериз ЕР по Москве:

1. главврач 52-й больницы Лысенко (358 тыс голосов)

2. вице-спикер Госдумы Толстой (347 тыс)

3. депутат Госдумы Ресин (339 тыс)

В топ-10 также вошли первый замглавы думской фракции ЕР Селиверстов, замминистра обороны Картаполов, глава совета ассоциаций волонтерских центров Метелев, депутат Госдумы Выборный, директор Театра наций Ревякина, актер Машков и директор музея имени Пушкина Богатырев.

Член генсовета «Единой России» Александр Борматов проиграл праймериз в Госдуму на Искитимском округе Новосибирской области.

Если верить итогам праймериз ЕР, на Искитимском округе выиграл научный сотрудник Института ядерной физики Дмитрий Старостенко, который получил 10359 голосов.

Член генсовета «ЕР», замдиректора Новосибирского аффинажного завода и координатор проекта «Детский спорт» в Сибири Александр Борматов получил лишь 7187 голосов. Именно он считался основным кандидатом партии на Искитимском округе.

Лидером праймериз по региональному списку «Единой России» от Иркутской области стал иркутский хирург Юрий Козлов. Второе место — у вице-спикера заксобрания Кузьмы Алдарова, третье — у победительницы конкурса «Лидеры России» Марии Васильковой, четвёртое — у руководителя Иркутского института химии имени Фаворского СО РАН Андрея Иванова, пятое — у депутата заксобрания Приангарья Натальи Дикусаровой.

По 93-му (Иркутскому) одномандатному округу на предварительном голосовании победил директор компании «Интеграл» Роман Ефремов, по 94-му (Ангарскому) — первый заммэра Иркутска Антон Красноштанов, по 95-му (Шелеховскому) — депутат ГД Сергей Тен, по 96-му (Братскому) — депутат ГД Александр Якубовский.

Источник: Телеграм-канал