У Избирательного штаба «Яблока» появился отдельный сайт

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Партия «Яблоко» запустила сайт своего Избирательного штаба, где можно зарегистрироваться наблюдателем или волонтером кампании, а также сделать пожертвование в избирательный фонд.

Цели сервиса на ближайшее время:

регистрация 10 000 наблюдателей для контроля за голосованием в столицах регионов;



регистрация 10 000 волонтеров по всей России;



сбор денег на установку 3 000 кубов на самых оживленных улицах страны для раздачи агитационных газет 25 миллионам избирателей.

Счетчики каждого раздела покажут прогресс в достижении поставленной задачи. Цели будут меняться по мере их достижения.

В перспективе на сайте откроется сервис, с помощью которого можно будет узнать фамилию и биографию кандидата от «Яблока» по конкретной территории страны.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»