Программный комитет заканчивает свою работу
3 июня в Государственной Думе проходило итоговое заседание Программного комитета партии «Справедливая Россия – За Правду» в Государственной Думе.
В мероприятии принимали участие главы партии - это Захар Прилепин, Сергей Миронов и Геннадий Семигин.
Программный комитет начал свою работу ещё 10 марта и сейчас партия подводит итоги о проделанной работе.
Основные цели программы СРЗП:
1. Построение социализма в стране
2. Запрет ЕГЭ
3. Введение СБД
4. Возрождение Госплана и создание Генерального Плана Развития России
5. Введение «детского миллиона»
Так же у партии есть и другие цели программы связанные с возвращением советского пенсионного возраста, отменой пенсионной реформы, а также ряд антикоррупционных мер.
Это реально классная программа и очень высокая планка для партии.
Источник: Телеграм-канал
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы