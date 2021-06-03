Программный комитет заканчивает свою работу

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3 июня в Государственной Думе проходило итоговое заседание Программного комитета партии «Справедливая Россия – За Правду» в Государственной Думе.

В мероприятии принимали участие главы партии - это Захар Прилепин, Сергей Миронов и Геннадий Семигин.

Программный комитет начал свою работу ещё 10 марта и сейчас партия подводит итоги о проделанной работе.

Основные цели программы СРЗП:

1. Построение социализма в стране

2. Запрет ЕГЭ

3. Введение СБД

4. Возрождение Госплана и создание Генерального Плана Развития России

5. Введение «детского миллиона»

Так же у партии есть и другие цели программы связанные с возвращением советского пенсионного возраста, отменой пенсионной реформы, а также ряд антикоррупционных мер.

Это реально классная программа и очень высокая планка для партии.

Источник: Телеграм-канал