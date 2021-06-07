Сочи, Сириус, Игнатенко, Затулин и иные. Краснодарские варианты проведения выборов не прошли?

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В Сочи федералы четко показали, кто там хозяин. Теперь здесь не только Сочи, но ещё и Сириус - первая федеральная территория в России. Осенью в Сочи будут выбирать депутата Госдумы, а в Сириусе формировать местные органы власти.

Год назад в Сириусе уже пытались объявить выборы депутатов. Но сверху дали команду отложить. Кубанские политменеджеры, законодатели и иже с ними хотели сделать из Сириуса свою игрушку. Денег много, источников много, а населения всего 10 тысяч. Хорошие перспективы? Вау! Но их увидели не только из окон Краснодарских кабинетов на ул. Красной.

Из Москвы тоже увидели. В Сириусе сформируют совет из 17 депутатов. Схема совершенно новая для совета такого уровня. Девять депутатов выбирают жители. Ещё один депутат - это мэр. Троих назначает президент, троих - премьер-министр, одного - губернатор. Не краевой блок внутренней политики, не Кубанский парламент, а именно губернатор, т. е. глава субъекта федерации (по сути, федеральный политик). Местные и краевые интересы могли сосредоточиться на 9 депутатах плюс мэре.

Но и тут федералы взяли фору. И. о. мэра - человек из московской мэрии, он и будет заниматься выборами депутатов.

А не так, как это мыслилось региональным мудрецам.

Продолжение следует...

Источник: Телеграм-канал