Вести с предвыборных полей

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В сентябре этого года пройдут выборы депутатов Пермской городской думы. Избрать предстоит 36 парламентариев - 22 из них в одномандатных округах, 14 по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за партсписки.

Предыдущие выборы состоялись в 2016 году - в нынешней гордуме представлены пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко". Вот только вот фракциях четырех оппозиционных партий всего семь депутатов.

Пока что "Единая Россия" единственная партия, где активно ведут подготовку к выборам. Первую партийную тройку на выборах в гордуму возглавит мэр Перми Алексей Дёмкин.

В прошлом году по результатам Единого дня голосования единороссы на муниципальных выборах в Пермском крае получили 118 из 179 мандатов, 65,92% от общего числа. По словам секретаря регионального отделения Вячеслава Григорьева, с учетом самовыдвиженцев, которые были поддержаны "ЕР", было получено 78,21% мандатов.

При этом Григорьев назвал "очень сложными" выборы в думу Кунгурского муниципального округа - хотя там единороссы в итоге получили 20 мандатов из 27. То есть в реготделении настраиваются на то, что избирательная кампания будет непростой.

У оппозиционных партий своих проблем хватает. На федеральный уровень вышла история депутата пермской гордумы от ЛДПР Ильи Лисняка (одного из двух депутатов фракции партии). Он через суд добился снятия с партийного учета, обвинив бывших однопартийцев том, что руководство реготделения ЛДПР искусственно затягивало процесс.

Источник: Телеграм-канал