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Захар Прилепин представил выборную стратегию СРЗП в Ростовской области
Основными пунктами предвыборной компании о которых рассказал Захар Прилепин стали: "Это важные программы для нас, наших детей и нашего будущего. Давайте сделаем его светлее уже сейчас".
1. Справедливый базовый доход (СБД)
2. Справедливая Пенсия
3. Детский миллион
4. Программа "Мать – это профессия"
Партия «Справедливая Россия – За Правду» нашла реальные способы по выводу нашего населения из бедности, осталось дело за малым.
Источник: @Замгубернатора
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы