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Захар Прилепин представил выборную стратегию СРЗП в Ростовской области

Основными пунктами предвыборной компании о которых рассказал Захар Прилепин стали: "Это важные программы для нас, наших детей и нашего будущего. Давайте сделаем его светлее уже сейчас".

 

1. Справедливый базовый доход (СБД)

2. Справедливая Пенсия

3. Детский миллион

4. Программа "Мать – это профессия"

Партия «Справедливая Россия – За Правду» нашла реальные способы по выводу нашего населения из бедности, осталось дело за малым.

Источник: @Замгубернатора

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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