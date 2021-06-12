Захар Прилепин представил выборную стратегию СРЗП в Ростовской области

/Выборы.Выборы.Выборы/

Основными пунктами предвыборной компании о которых рассказал Захар Прилепин стали: "Это важные программы для нас, наших детей и нашего будущего. Давайте сделаем его светлее уже сейчас".

1. Справедливый базовый доход (СБД)

2. Справедливая Пенсия

3. Детский миллион

4. Программа "Мать – это профессия"

Партия «Справедливая Россия – За Правду» нашла реальные способы по выводу нашего населения из бедности, осталось дело за малым.

Источник: @Замгубернатора