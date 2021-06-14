Финал первого политического реалити-шоу «ДебатыКандидаты» партии "Новые люди" удивил всех!

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Двое победителей нарушили правила и решили потратить свой выигрыш на расселение аварийного дома в Калуге. Об этом общежитии участники узнали во время съемок.

Виталий Кацко и Владимир Алексеев во время съемок финала заявили, что потратят призовой фонд не на свои проекты, а отдадут на благотворительность. 20 млн рублей участники партийного реалити направят на помощь людям. С ними они познакомились в Калуге, когда приехали в общежитие по адресу: ул. Валентины Никитиной, д. 43 и были шокированы. Здание, в котором живут люди, разваливается на глазах. В доме не работает канализация, помои сливаются в выгребную яму в подвале. На отсыревших стенах – черная плесень. Капитального ремонта дом не видел никогда.

Благодаря поступку Виталия и Владимира, живущие в аварийном помещении семьи, смогут теперь переехать в нормальное жилье.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев @nechaev_official поддержал такое решение победителей:

«Мне кажется, живое и горячее сердце, умение видеть и слышать людей, способность жертвовать и принимать трудные решения – важнейшие качества настоящего политика. Решение, принятое ребятами я не просто поддерживаю. Партия «Новые люди» проследит и за тем, как будет оно реализовано, и сделает все возможное, чтобы администрация области подключилась и занялась расселением всего общежития. Граждане России в 21 веке не должны и не будут жить в нечеловеческих условиях»,- сказал Алексей Нечаев.

Финальную серию шоу «ДебатыКандидаты» можно будет увидеть уже в четверг на YouTube-канале партии.

Источник: Телеграм-канал