Открываем «школу» наблюдателей, без выдачи диплома, естественно!

/Выборы.Выборы.Выборы/

Объявляем о старте набора наблюдателей для работы на предстоящих сентябрьских выборах!

В рамках подготовки наблюдателей пройдут обучающие семинары от партии «Новые люди», в рамках которых, поделимся секретными знаниями для успешного наблюдения…

Если вы:

- за честные выборы,

- вам не безразлично будущее нашей страны,

- вы хотите, чтобы голос каждого был правильно посчитан,

Присоединяйтесь к команде новых людей!

Для справки: Наблюдение за выборами регулируется отдельной статьей федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Так, направлять наблюдателей на участки могут партии и кандидаты, допущенные до выборов. Каждый субъект может направлять по два наблюдателя на участок, а с учетом законодательного закрепления многодневного голосования — по два человека на участок на каждый день голосования.

@eskapystin