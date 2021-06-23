Открываем «школу» наблюдателей, без выдачи диплома, естественно!
Объявляем о старте набора наблюдателей для работы на предстоящих сентябрьских выборах!
В рамках подготовки наблюдателей пройдут обучающие семинары от партии «Новые люди», в рамках которых, поделимся секретными знаниями для успешного наблюдения…
Если вы:
- за честные выборы,
- вам не безразлично будущее нашей страны,
- вы хотите, чтобы голос каждого был правильно посчитан,
Присоединяйтесь к команде новых людей!
Для справки: Наблюдение за выборами регулируется отдельной статьей федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Так, направлять наблюдателей на участки могут партии и кандидаты, допущенные до выборов. Каждый субъект может направлять по два наблюдателя на участок, а с учетом законодательного закрепления многодневного голосования — по два человека на участок на каждый день голосования.
@eskapystin
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