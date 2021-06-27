Давайте чуть внимательнее посмотрим на биографию Наумова

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Сенсация дня – появление в общефедеральном списке кандидатов в депутаты Госдумы от ЛДПР Станислава Наумова, председателя правления Ассоциации фармацевтических производителей России и стран ЕАЭС, члена президиума Делового совета ЕАЭС.

Ему 48 лет, уроженец Магнитогорска.

Опыт в муниципальном управлении

1992 – 1997 гг.- руководитель центра общественных связей Администрации города Магнитогорска, представитель главы города в городском собрании.

Опыт работы в структурах госуправления

1997 – 1998 гг. - помощник руководителя Государственной налоговой службы РФ Александра Починка. В 1993 и 1995 годах руководил успешными кампаниями Починка на выборах в Госдуму по Магнитогорскому округу.

1999 – 2004 гг. - помощник заместителя Председателя Правительства РФ Виктора Христенко, помощник исполняющего обязанности Председателя Правительства.

2004–2008 гг. - помощник министра, директор департамента экономического анализа и перспективного планирования Министерства промышленности и энергетики РФ.

2008 – 2010 гг. - статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ.

В 2012-2013 гг. - руководитель департамента аппарата Правительства РФ, куратор темы открытости государственной власти.

В 2008 году был включен в «первую сотню» президентского резерва управленческих кадров. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

Большой бизнес

В 2010-2012 годах работал вице-президентом Фонда «Сколково» по взаимодействию с органами государственной власти, общественными объединениями и региональной политике.

В 2015-2019 годах член правления X5 retail group, директор по взаимодействию с органами государственной власти.

Образование, ученая степень

В 1994 году окончил философский факультет Уральского государственного университета по специальности «политология».

Проходил профессиональную переподготовку в Финансовой академии при правительстве Российской Федерации, Московской школе управления «Сколково».

Кандидат философских наук.

Преподаёт в Высшей Школе Экономики.

Входит в наблюдательные и попечительские советы Магнитогорского технического госуниверситета и ЮУрГУ.

Работа в общественных организациях

В 2007-2008 годах председатель комитета по социальному развитию РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью).

C июня 2008 года по декабрь 2010 года вице-президент РАСО.

В 2010 – 2020 гг. – президент РАСО, дольше всех предыдущих руководителей организации занимавший эту должность.

Победитель Всероссийского конкурса управленцев нового поколения «Лидеры России. Политика».

Резюме: Станислав Наумов - человек с уникальным опытом в муниципальном и государственном управлении, бизнесе и общественной работе.

Отличное "приобретение" для ЛДПР и нового состава Госдумы.

Источник: @GreenFolder