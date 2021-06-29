Будут ли эссеры объединяться с коммунистами?

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Политолог Александр Асафов @aasafov в кулуарах съезда "Справедливой России" дал комментарий Первому студенческому агентству о возможности формирования в РФ двухпартийной системы.

Какие перспективы у двухпартийной системы в России?

- Сужение парламентского представительства общества до двух позиций, пускай и полярных, не представляется мне реальным. В теории это комфортно, и в разрезе управления и законотворчества, но в настоящее время РФ не готова к такой системе представительной демократии. Хотя мы знаем, что есть страны с такой системой, и они успешно двигаются в своём направлении. Социологические исследования демонстрируют, что партийная система в ее парламентской части останется в таком же виде, как сейчас. Возможно, изменение соотношения мандатов и состав кандидатов обновится на треть обновится - это видно по результатам партийных съездов. Кроме того, сам ход кампании может поменять состав будущих депутатов Госдумы восьмого созыва. Но к сужению политического поля до двухпартийной системы наша страна не готова. Возможно в будущем это поменяется.

Способна ли "Справедливая Россия" объединить весь левый фланг системной политики в России?

- Несомненно, "Справедливая Россия" испытывает амбиции в этом направлении. Более того, СР уже имеет успешный опыт объединения с другими партиями. Сергей Миронов говорил, что объединение с КПРФ в перспективе - это самая главная его цель. Сегодня на съезде об этом так же упоминалось. Об этом говорил и Прилепин. Но реализовать этот план при существующем руководстве КПРФ невозможно, они однозначно отказываются от такой модели объединения, об этом прямо говорят их партийные лидеры. Поскольку лидеры партии воспринимают и партию, и участие в выборах как бизнес - объединение по идеологическому принципу, несмотря на сходную идеологическую платформу, пока невозможно.

Источник: Телеграм-канал