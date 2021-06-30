Тройка, пятерка, туз

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Кто поведет «Единую Россию» на выборы и что это значит для партии власти.

Появление у «Единой России» на осенних выборах в Госдуму «коллективного лидера» в лице пяти относительно далеких от партии людей стало сюрпризом как для многих партийцев, так и для экспертов. Многим это напомнило 1999 год, когда новорожденный прокремлевский блок «Единство» вела на выборы тройка подчеркнуто аполитичных кандидатов. Почему было принято такое решение и что оно означает для нынешнего и будущего статуса «Единой России» — разбирался “Ъ”.

19 июня «Единая Россия» (ЕР) утвердила на своем съезде список кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму. На предыдущие выборы партию власти вел премьер, а до этого дважды подряд — действующий президент. Но на этот раз лидерами федерального списка ЕР стали два члена правительства и три общественных деятеля: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Хотя до съезда и эксперты, и близкие к власти источники “Ъ” не исключали, что лидерство в списке ЕР могут взять на себя президент Владимир Путин или премьер Михаил Мишустин.

Без премьера и президента

«Он (Владимир Путин.— “Ъ”) просто не захотел»,— сказал “Ъ” источник, близкий к администрации президента (АП). По мнению политконсультанта Евгения Минченко, это было бы невыгодно ни президенту, ни премьеру. Для Владимира Путина лидерство в списке могло привести к сужению его собственного электората, поясняет эксперт: «У нас все-таки сейчас концепция единой партии власти из всех парламентских партий. Было бы неправильно, если бы Путин был приватизирован ЕР». А Михаил Мишустин, хоть и обладает хорошими рейтингами доверия, по факту политической фигурой не является: он бы рисковал своими текущими позициями, но не сильно помогал партии в кампании, полагает господин Минченко.

Кроме того, по словам источников “Ъ” в АП, выдвижение господина Путина во главе списка ЕР требовало бы завышенных результатов на выборах, что не способствовало бы их легитимности.

С этим согласен и Евгений Минченко: в таком случае, по его мнению, показатели ЕР пришлось бы дотягивать до результата общероссийского голосования по Конституции (78% за поправки при явке в 68%), которое фактически сыграло роль референдума о доверии президенту.

Рассматривался и вариант с лидерством в списке председателя ЕР, экс-премьера Дмитрия Медведева. Но от него тоже отказались: как говорили собеседники “Ъ”, близкие к АП, это не добавило бы партии дополнительной электоральной поддержки. По данным ВЦИОМа на 20 июня, Дмитрию Медведеву как политику доверяют 21,6% россиян, не доверяют — 69,5%. Поэтому итоговой конструкцией для верхушки списка ЕР стала пятерка лидеров, которую на предвыборном съезде предложил лично Владимир Путин.

С одной стороны, назвать всех этих людей совсем чужими для партии нельзя. Так, Сергей Шойгу считается одним из ее основателей. Анна Кузнецова как представитель ОНФ участвовала в думской кампании ЕР 2016 года, но отказалась от депутатского кресла ради нынешней должности. Елена Шмелева входила в федеральный оргкомитет праймериз ЕР этого года. Явных публичных пересечений с партией власти нет разве что у Сергея Лаврова и Дениса Проценко. К тому же никто из лидеров списка пока не заявил о намерении перейти после выборов в Госдуму или заняться партийной работой.

С другой стороны, известные политики, прямо ассоциирующиеся с ЕР и делавшие в ней карьеру, оказались лишь в региональных группах партсписка, порой даже после губернаторов, выступающих в роли «паровозов». Например, вторые места в своих группах заняли первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (Новосибирская область), руководитель думской фракции ЕР Сергей Неверов (Брянская и Смоленская области), первый зампред фракции Андрей Исаев (Удмуртия), экс-глава Дагестана, врио замсекретаря генсовета ЕР Владимир Васильев (Тверская область). А секретарь генсовета Андрей Турчак и вовсе возглавил всего лишь список ЕР на выборах в парламент Псковской области, который он представляет в Совете федерации.

Источники “Ъ”, близкие к АП, и собеседники в ЕР объясняют решение о пятерке прагматичным электоральным расчетом: по их словам, социологические замеры показали, что именно эти политики добавят ЕР голосов на выборах. «Люди в первой пятерке — это по сути не политики и не партийные функционеры. Фактически это такой символический список. Скорее они олицетворяют некоторые идеологические месседжи предвыборной кампании и в целом "скрепные" ориентиры для страны на ближайшее будущее»,— поясняет политолог Екатерина Курбангалеева. На ее взгляд, пятерка должна решить тактическую задачу получения более высокого результата по итогам выборов по сравнению с партийным рейтингом «на входе» в кампанию.

Политолог Алексей Макаркин считает, что в нашей политической системе ЕР играет роль инструмента, созданного для консолидации элит сверху, и президент может в любой момент сам решить, что с ней сделать. По оценке эксперта, решение о такой пятерке во главе предвыборного списка партии —«наимягчайшее» по сравнению с периодически обсуждаемыми сценариями ребрендинга или даже замены партии власти.

Логика из прошлого

Многие комментаторы сразу обратили внимание на то, что нынешняя головная часть списка ЕР похожа на первую тройку блока «Единство» на выборах в Госдуму 1999 года. Тогда список тоже возглавлял Сергей Шойгу в качестве главы МЧС, а второе и третье место заняли трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин и генерал-лейтенант МВД Александр Гуров.

Тот вариант общефедеральной части списка был политтехнологическим, поясняет Алексей Макаркин. На выборах «Единство» должно было столкнуться с тоже элитным, но оппозиционным Кремлю блоком «Отечество — вся Россия» (ОВР) во главе с экс-премьером Евгением Примаковым и мэром Москвы Юрием Лужковым.

Большая часть ресурсных политиков в преддверии выборов-1999 уже примкнула к ОВР, и, чтобы что-то противопоставить этой силе, Кремль и создал блок «Единство», напоминает господин Макаркин.

Его сконструировали из не самых известных организаций, поэтому роль Сергея Шойгу была ключевой — популярный главный спасатель должен был привлечь голоса для всего списка, говорит эксперт: «Люди не смотрят все списки. Для них важно, кто наверху, и в первую очередь — кто идет первым номером. Иногда, конечно, смотрят на второй и третий номера, но главное, чтобы они просто не отнимали голоса».

Аналогично Алексей Макаркин оценивает и нынешнюю пятерку ЕР: «Пятерка, конечно, это важно. Но большинство смотрят на номер один. Ну, на номер два с учетом того, что это министр иностранных дел. Номера три, четыре, пять уже значительно менее интересны. Если они не вызывают отторжения, а у кого-то даже вызывают позитив, то и хорошо».

В 1999 году тактика популярной тройки сработала: новорожденное «Единство» набрало 23,3% голосов, обогнав ОВР почти на 10% и лишь немного уступив КПРФ. Вскоре ОВР и «Единство» объединились в новую партию власти — «Единую Россию». Она уже полностью консолидировала элиту вокруг президента Путина, что нашло отражение и в первой четверке списка ЕР на думских выборах 2003 года: в нее вошли главы МВД и МЧС Борис Грызлов и Сергей Шойгу, мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. «В этот раз общефедеральная часть списка отражала формирование новой коалиции элит и их объединение вокруг фигуры Владимира Путина»,— поясняет политолог Дмитрий Бадовский.

Одна партия — один лидер

Это был последний до нынешних выборов раз, когда ЕР вела на выборы группа политиков. Но и в дальнейшем лидеры списка определялись исходя из тех целей, которые ставились перед партией федеральной властью.

На выборах 2007 года пропрезидентский статус ЕР получил формальное закрепление: ее списки единолично возглавил Владимир Путин. Хотя сделано это было опять же из «инструментальных» соображений. Дело в том, что господину Путину надо было сделать перерыв в президентской карьере из-за конституционного запрета занимать эту должность более двух сроков подряд, а менять Основной закон он тогда не захотел.

«Это были выборы накануне президентских выборов, в которых Владимир Путин не мог принимать участие. Его лидерство в списках ЕР, а затем и получение статуса председателя партии фактически обосновывали переход к "тандемократии", когда Путин продолжал реализовывать политику страны, но уже в другом статусе. Тогда еще активно использовалось словосочетание "план Путина": фактически это он и был»,— поясняет Дмитрий Бадовский.

Лидерство Владимира Путина в списках ЕР понадобилось для успокоения тех граждан, которые не хотели ухода президента и боялись, что его преемник не потянет новую должность, добавляет Алексей Макаркин.

«В 2007 году в России все было на подъеме, включая даже футбольную сборную. И многие тогда искренне переживали: а как же мы без государя? Потянет ли преемник? А тут Путин возглавляет список. У многих тогда искренне от сердца отлегло: президент остается с нами»,— вспоминает эксперт.

После выборов-2007 Владимир Путин поддержал выдвижение Дмитрия Медведева на пост президента, а сам в мае 2008-го занял пост премьера. Перед думскими выборами 2011 года на сентябрьском съезде ЕР они объявили о так называемой «рокировке»: господин Путин вновь пойдет в президенты в 2012 году, а господин Медведев возглавит список ЕР на думских выборах и перейдет на должность премьера. Господин Бадовский объясняет эти решения «отзеркаливанием» логики 2007 года. А Алексей Макаркин считает их следствием договоренности между двумя политиками: уступая президентское кресло, Дмитрий Медведев получал все статусы Владимира Путина и вскоре сменил его и на посту председателя ЕР.

Выступая на том съезде, Владимир Путин заявил о новой «традиции», согласно которой списки ЕР на думских выборах возглавляет действующий президент. Но от нее отступили уже через пять лет, когда партию на парламентские выборы опять повел Дмитрий Медведев, теперь уже в статусе премьера.

Отстраивание от вертикали

Присоединение Крыма в 2014 году привело к консолидации всех парламентских партий вокруг курса Владимира Путина. Эксперты назвали это явление «крымским консенсусом», а про президента говорили, что он обрел надпартийный статус. Поэтому вопрос о его личном участии в думских выборах был снят задолго до начала кампании-2016: политическая элита как само собой разумеющееся воспринимала, что списки ЕР возглавит именно Дмитрий Медведев. Собеседники “Ъ” в АП и представители руководства ЕР тогда обсуждали лишь, будет ли он в лидерах списка один или с кем-то из других политиков. «Прямое участие Владимира Путина в выборах не имело политической логики. Оно бы ставило под сомнение консенсус. Кроме того, ему надо было готовиться к президентским выборам 2018 года, и здесь нужно было продолжать надпартийный курс национального лидерства»,— поясняет Дмитрий Бадовский.

Смысл этого курса на недавнем съезде ЕР объяснил сам господин Путин, который хоть и отметил ведущую роль партии власти, но подчеркнул, что в реализации его послания парламенту принимают участие все партии: «И такая консолидация вокруг общенациональной повестки — наше важнейшее достояние».

И именно в продолжение такой политики Владимир Путин в 2018 году снова, как в 2000 и 2004 годах, пошел на президентские выборы самовыдвиженцем, хотя в 2012 году, возвращаясь в Кремль после перерыва, баллотировался как кандидат ЕР.

А еще через несколько месяцев партия власти понесла тяжелые репутационные потери из-за инициированной правительством Дмитрия Медведева и поддержанной единороссами пенсионной реформы. По данным ВЦИОМа, средний электоральный рейтинг ЕР, еще в мае 2018 года находившийся на уровне 50%, к сентябрю опустился до 35,6%. В дальнейшем он так и не восстановился и на 25 июня 2021 года составлял 30,4%.

Ну а в январе 2020 года, сразу после объявленной президентом реформы Конституции, кабинет господина Медведева ушел в отставку, и ЕР осталась еще и без партийного премьера. Сам экс-премьер остался лидером ЕР и перешел на работу в Совет безопасности, но новый премьер Мишустин в партию власти не вступил.

«Если смотреть ретроспективно, то можно сказать, что уход Дмитрия Медведева с поста премьер-министра стал началом некоего отстраивания партии от вертикали власти. А нынешняя пятерка обязывает ЕР принять в рамках кампании роль "партии общества". Лидеры ее списка фактически отражают общественные запросы и представляют разные социальные среды»,— считает Дмитрий Бадовский.

Прекрасная «Единая Россия» будущего

Снижение рейтингов заставило власти задуматься о несовершенстве российской партийно-политической системы: в АП пришли к выводу, что существующие парламентские партии не в полной мере отражают политические предпочтения россиян, что создает потенциальные риски для системы в целом. Источники “Ъ”, близкие к АП, заговорили о партийной реформе, включающей создание ряда новых партий. Как ранее писал “Ъ”, некоторые чиновники АП всерьез рассматривали сценарий, при котором ЕР на выборах-2021 не наберет самостоятельно конституционного большинства, и Кремлю придется выстраивать межпартийные коалиции. А некоторые собеседники “Ъ” предполагали, что уже после выборов могут быть созданы какие-то межпартийные объединения.

Но сейчас, по сведениям “Ъ”, все ресурсы федеральной власти работают именно на ЕР. По словам источников “Ъ” в партии, в работе ее предвыборного штаба регулярно участвуют несколько чиновников АП, а близкие к администрации эксперты уверяют, что она может получить большинство и при текущих рейтингах.

«Проблемы сейчас новые»,— отвечает на вопрос о причинах отказа от партийной реформы источник “Ъ”, близкий к АП. Другой собеседник “Ъ”, работающий с внутриполитическим блоком АП, поясняет, что Кремлю в целом все равно, что происходит в «псевдосуществующей» партийной жизни, а вот ставка на ЕР поможет ему получить «удобный парламент».

Глава экспертного совета близкого к АП ЭИСИ Глеб Кузнецов полагает, что ЕР «очень повезло» с пятеркой и, судя по ней, никто не отдаляет партию от системы власти: «Это люди наиболее известные и положительно воспринимаемые в стране».

Политолог Аббас Галлямов, напротив, не считает нынешний вариант с пятеркой лидеров ЕР оптимальным: «Показатели доверия Лаврова и Шойгу не конвертируются в рейтинги ЕР. Это не их личные рейтинги, а показатели одобрения внешнеполитического курса страны. Армии вообще везде доверяют — и в Европе, и в Америке. Но это не политический индикатор. Скорее наоборот: предполагается, что армия находится вне политики».

Эксперт считает, что у Кремля было два более выгодных варианта: 15 новых людей не из действующей элиты или Михаил Мишустин. Первый вариант мог бы помочь оседлать антиэлитный тренд, второй — тему обновления.

«Мишустин — человек новый, за него избиратель еще не голосовал. Вместе с месседжем об обновлении курса он мог дать солидную прибавку. Но, видимо, от этого варианта было решено отказаться по внутриэлитным соображениям. Успешное выступление фактически превратило бы премьера из технической фигуры в нового политического лидера»,— рассуждает господин Галлямов.

Другие эксперты тоже полагают, что отсутствие в пятерке ЕР партийных лидеров и других известных публичных политиков фактически оставляет партию под контролем президента. «Есть также ощущение, что предложение Владимиром Путиным именно этих людей — это политический маневр, направленный на равноудаление от основных внутриэлитных групп»,— считает Екатерина Курбангалеева. «И Сергей Шойгу, и Сергей Лавров — это проекции Владимира Путина. Отсутствие (в списке.— “Ъ”) Михаила Мишустина оставляет за ним статус технического премьера. А Дмитрий Медведев, даже несмотря на внешний урон, остается в политической обойме. Очень в путинском стиле»,— отмечает Евгений Минченко.

Впрочем, как оговариваются некоторые собеседники “Ъ”, то, что ЕР не будут реформировать сейчас, не значит, что такая судьба не ждет ее в дальнейшем. Например, Алексей Макаркин считает, что многое будет зависеть и от того, какой результат партия получит на этих выборах в условиях пандемии, и от того, кто пойдет на президентские выборы в 2024 году. Правда, даже в случае преобразований ядро и суть ЕР останутся прежними, но сейчас просто нет необходимости в таких действиях, добавляет эксперт: «У нас горизонт политического планирования даже для стратегов — 2024 год. Для тактиков — 2021 год. Поэтому что там будет с "Единой Россией" дальше — никто не думает».

Андрей Винокуров

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4877126#id2075369