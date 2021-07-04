Партийное казино. Ставки недели...
Временами партийная работа напоминает казино, откуда один выходит счастливчиком, а другой терпит сокрушительное фиаско. Партии каждый день набирают фишки, которые затем им надо пускать в ход, как в рулетке.
Итак, считаем, что почти все они за неделю имеют по 5 фишек, из которых надо сделать по 1 ставке за 1 день. Это те партии, которые громко заявляли о себе на неделе.
«Единая Россия» 2 фишки
упоминание Владимиром Путиным во время прямой линии ведущей роли «Единой России» в VII созыве Госдумы (+1);
выступление депутата Петра Толстого против оплаты государством репетиторов школьникам, так как подросткам надо прежде всего учиться на уроках (+1);
демонстративная реклама вакцинации спикером Вячеславом Володиным (-1);
безуспешные жалобы ярославских единороссов лидеру СР Сергею Миронову на кампанию его депутата Анатолия Грешилова против кандидата от ЕР Ларисы Ушаковой (-1);
уход всей фракции ЕР с заседания Забайкальского заксобрания (-1).
КПРФ 1 фишка
задержания на несанкционированном митинге коммунистов Валерия Рашкина и Дениса Парфенова в Москве (-1);
единовременный исход депутатов из КПРФ в Тольятти из-за несогласия с политикой руководства партии (-1);
смелая попытка столичных коммунистов добиться свободы проведения митингов (+1);
странное заявление новосибирского депутата КПРФ Анатолия Бурмистрова, что у населения с вакцинацией выработается «коллективный иммунитет к обману, лицемерию и лжи капитализма» (-1);
призыв лидера КПРФ Геннадия Зюганова голосовать за любую партию, кроме «Единой России», что повторяет технологию Навального (-1).
ЛДПР 2 фишки
критика коммунистов за потерю депутатов из-за ковид-диссидентства от представителя ЛДПР Дмитрия Пьяных, партия которого так же массово теряет активистов (-1);
первая подача ЛДПР документов в ЦИК для регистрации своих кандидатов на выборы в ГД (+1);
выступление Владимира Жириновского на выставке истории российско-китайских отношений (+1)
«переобувание» лидера ЛДПР на тему вакцинации, так как сначала он жестко требовал «принудиловки», а потом стал говорить о добровольном характере прививок (-1);
неутешительные прогнозы экспертов для ЛДПР, которая хочет стать второй в Госдуме (-1).
«Справедливая Россия – За правду» 1 фишка
такие же сомнительные оценки экспертов по второму месту в ГД, которое хотят эсеры (-1);
возмущение Сергея Миронова по поводу незначительного курортного сбора (-1);
раскол у эсеров из-за выдвижения на выборы либерально настроенного политика Бориса Надеждина (-1);
замечание экспертов, что у партии до сих пор отсутствует внятная повестка, что сводит к минимуму субъектность СР-ЗП (-1);
уход к эсерам тюменского коммуниста Александра Чепика (+1).
«Новые люди» 5 фишек
заявление лидера партии Алексея Нечаева о развале детско-юношеского спорта, из-за чего Россия провалилась на Евро по футболу (+1);
выступление на семинаре «Новых людей» известного режиссера Константина Богомолова (+1);
поездка советника лидера партии по региональному развитию Сарданы Авксентьевой в Волгоград и Астрахань, где были замечены системные проблемы (+1);
первое место «Новых людей» в медиарейтинге Санкт-Петербурга (+1);
комментарий Алексея Нечаева по прямой линии президента: хорошо, когда Путин решает чьи-то проблемы, но плохо, когда этим вынужден заниматься только он (+1).
Партия пенсионеров, «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России» по -1 фишке
Три непарламентские партии провели предвыборные съезды, где в федеральные списки включили малоизвестных кандидатов, что говорит об их страшном кадровом голоде.
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Источник: @Пять партий
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