Партийное казино. Ставки недели... 

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Временами партийная работа напоминает казино, откуда один выходит счастливчиком, а другой терпит сокрушительное фиаско. Партии каждый день набирают фишки, которые затем им надо пускать в ход, как в рулетке.

Итак, считаем, что почти все они за неделю имеют по 5 фишек, из которых надо сделать по 1 ставке за 1 день. Это те партии, которые громко заявляли о себе на неделе.

«Единая Россия» 2 фишки

упоминание Владимиром Путиным во время прямой линии ведущей роли «Единой России» в VII созыве Госдумы (+1);

выступление депутата Петра Толстого против оплаты государством репетиторов школьникам, так как подросткам надо прежде всего учиться на уроках (+1);

демонстративная реклама вакцинации спикером Вячеславом Володиным (-1);

безуспешные жалобы ярославских единороссов лидеру СР Сергею Миронову на кампанию его депутата Анатолия Грешилова против кандидата от ЕР Ларисы Ушаковой (-1);

уход всей фракции ЕР с заседания Забайкальского заксобрания (-1).

КПРФ 1 фишка

задержания на несанкционированном митинге коммунистов Валерия Рашкина и Дениса Парфенова в Москве (-1);

единовременный исход депутатов из КПРФ в Тольятти из-за несогласия с политикой руководства партии (-1);

смелая попытка столичных коммунистов добиться свободы проведения митингов (+1);

странное заявление новосибирского депутата КПРФ Анатолия Бурмистрова, что у населения с вакцинацией выработается «коллективный иммунитет к обману, лицемерию и лжи капитализма» (-1);

призыв лидера КПРФ Геннадия Зюганова голосовать за любую партию, кроме «Единой России», что повторяет технологию Навального (-1).

ЛДПР 2 фишки

критика коммунистов за потерю депутатов из-за ковид-диссидентства от представителя ЛДПР Дмитрия Пьяных, партия которого так же массово теряет активистов (-1);

первая подача ЛДПР документов в ЦИК для регистрации своих кандидатов на выборы в ГД (+1);

выступление Владимира Жириновского на выставке истории российско-китайских отношений (+1)

«переобувание» лидера ЛДПР на тему вакцинации, так как сначала он жестко требовал «принудиловки», а потом стал говорить о добровольном характере прививок (-1);

неутешительные прогнозы экспертов для ЛДПР, которая хочет стать второй в Госдуме (-1).

«Справедливая Россия – За правду» 1 фишка

такие же сомнительные оценки экспертов по второму месту в ГД, которое хотят эсеры (-1);

возмущение Сергея Миронова по поводу незначительного курортного сбора (-1);

раскол у эсеров из-за выдвижения на выборы либерально настроенного политика Бориса Надеждина (-1);

замечание экспертов, что у партии до сих пор отсутствует внятная повестка, что сводит к минимуму субъектность СР-ЗП (-1);

уход к эсерам тюменского коммуниста Александра Чепика (+1).

«Новые люди» 5 фишек

заявление лидера партии Алексея Нечаева о развале детско-юношеского спорта, из-за чего Россия провалилась на Евро по футболу (+1);

выступление на семинаре «Новых людей» известного режиссера Константина Богомолова (+1);

поездка советника лидера партии по региональному развитию Сарданы Авксентьевой в Волгоград и Астрахань, где были замечены системные проблемы (+1);

первое место «Новых людей» в медиарейтинге Санкт-Петербурга (+1);

комментарий Алексея Нечаева по прямой линии президента: хорошо, когда Путин решает чьи-то проблемы, но плохо, когда этим вынужден заниматься только он (+1).

Партия пенсионеров, «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России» по -1 фишке

Три непарламентские партии провели предвыборные съезды, где в федеральные списки включили малоизвестных кандидатов, что говорит об их страшном кадровом голоде.

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Источник: @Пять партий