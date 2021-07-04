Явлинский: «Яблоко» выдвинет в Думу молодой список во главе с Николаем Рыбаковым

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Региональные группы федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Госдуму возглавят молодые люди до 40 лет. Федеральная часть списка будет состоять из одного кандидата – председателя партии Николая Рыбакова.

Территория страны поделена на равноценные округа так, чтобы прохождение кандидатов в Думу зависело исключительного от эффективности их работы в период избирательной кампании.

Об этом в своем докладе на предвыборном съезде партии объявил председатель Федерального политического комитета (ФПК) «Яблока» Григорий Явлинский. Он сказал, что такое решение было принято на заседании ФПК, которое прошло накануне и закончилось глубокой ночью. Были и другие предложения по формированию федеральной части списка, уточнил Явлинский, однако ФПК консолидировано проголосовал именно за предложенную конфигурацию.

По словам председателя ФПК, список построен таким образом, чтобы представители всех территориальных групп имели равные возможности быть избранными депутатами в случае преодоления партией проходного барьера. Все будет зависеть от их работы в округах.

«Мы хотим уйти от темы президиума. Вот великий президиум, вы все на нас пашете, а мы потом двоих-троих возьмем за это в депутаты. Так не надо делать. Теперь в партии нет привилегированного класса, есть лидер, который символизирует, и этот лидер – председатель партии», - сказал Явлинский.

Второе обстоятельство, по словам Явлинского, - возраст кандидатов, которые возглавили территориальные группы, то есть заняли потенциально проходные места. «Это исключительно молодые люди. Их средний возраст меньше 40 лет», - сказал глава ФПК.

«Я считаю, что роль партии – открывать будущее для следующих поколений. Мы хотим сформировать принципиально новую фракцию в Госдуме – не из спортсменов и певиц, а из молодых людей с хорошим образованием», - подчеркнул Явлинский.

Председатель политкомитета обратился к избирателям:

«Поймите, вы не за нас голосуете, вы за себя голосуете! Это ваши дети. Вы не можете предъявлять им претензии, что они что-то не то делали в 1990-м году. Да, у них нет огромной политической биографии, но это хорошо, что ее нет. Не надо больше ни упреков, ни претензий. Мы предлагаем голосовать за ваше будущее, за ваших детей», - заключил Григорий Явлинский.

Сегодня в течение дня съезд рассмотрит вынесенные на обсуждение списки кандидатов и проголосует за их выдвижение в Госдуму. Фамилии утвержденных кандидатов будут обнародованы завтра, 4 июля, на торжественной части съезда.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»