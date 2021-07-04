«Яблоко» выдвинуло в Госдуму молодежь. Лица списка

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Молодые люди до 40 лет заняли проходные места в списке партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу VIII созыва. Список поведет на выборы председатель партии Николай Рыбаков.

Такое решение в ночь с субботы на воскресенье принял съезд «Яблока». Съезд также выдвинул кандидатов по 161 одномандатному округу.

Выдвинуть в Государственную Думу молодежь съезду предложил Федеральный политический комитет партии, в который входят отцы-основатели «Яблока». Председатель политкомитета Григорий Явлинский призвал избирателей «открыть будущее для следующих поколений».

«Поймите, вы не за нас голосуете, вы за себя голосуете! Это ваши дети. Вы не можете предъявлять им претензии, что они что-то не то делали в 1990-м году. Да, у них нет огромной политической биографии, но это хорошо, что ее нет. Мы предлагаем голосовать за ваше будущее, за ваших детей», - сказал Григорий Явлинский.

Сам Явлинский впервые не будет баллотироваться в депутаты, однако он намерен принять активное участие в избирательной кампании. «Что касается лично меня, то просто никакого другого способа для того, чтобы реально открыть дорогу молодым, нет. Я никуда не денусь. Я буду работать рядом с ними со всеми. Для того чтобы работать в политике, статус депутата Государственной Думы совсем не обязателен», - пояснил Явлинский журналистам.

В федеральном списке территория страны поделена на равноценные группы так, чтобы прохождение кандидатов в Думу зависело исключительно от эффективности их работы в период избирательной кампании. В Санкт-Петербурге и Москве – в регионах, где больше всего голосуют за «Яблоко», - группы совпадают с одномандатными округами, а другие регионы были объединены для равного количества избирателей, голосующих за «Яблоко».

Кроме новых лиц в списках «Яблока», конечно, есть и действующие региональные депутаты. Лев Шлосберг возглавил региональную группу, объединившую Псковскую и Тверскую области. Он также выдвинут по Ховринскому одномандатному округу в Москве. Эмилия Слабунова - первый номер в группе, в состав которой кроме Карелии входит и Мурманская область. Слабунова выдвинута также по Карельскому одномандатному округу. Борис Вишневский пойдет в Думу по Центральному одномандатному округу Петербурга, а Сергей Митрохин – по центральному округу Москвы.

Лидеру списка Николаю Рыбакову - 42 года, он эколог. До своего избрания заместителем председателя партии в декабре 2015 года Рыбаков возглавлял российский офис крупной международной экспертной и правозащитной экологической организации «Беллона». До 2017 года входил в правление Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл». Председатель «Яблока» с 2019 года.

Региональную группу №1 (Бабушкинский избирательный округ Москвы) возглавил руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме, кандидат политических наук 34-летний Максим Круглов.

Первым номером в региональной группе №14 (Черемушкинский округ Москвы) идет ровесник Круглова, театральный режиссер, художественный руководитель творческого объединения «Гнездо» Александр Гнездилов.

Вторую региональную группу (Кунцевский округ Москвы) в Думу ведет 29-летний юрист Кирилл Гончаров. Он также баллотируется по этому округу как одномандатник.

Юрист правозащитного центра «Мемориал» 34-летняя Марина Агальцова баллотируется по региональной группе №3 (Ленинградский округ Москвы). Агальцова – победитель конкурса практикующих российских юристов «Лучшие в праве», один из лучших российских адвокатов-правозащитников.

Одномандатником по Ленинградскому округу стала правозащитница Марина Литвинович. До недавнего времени она была членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы и за два года работы в ОНК смогла посетить более трех тысяч заключенных. Литвинович известна также как автор независимого доклада о расследовании теракта в Беслане.

Во главе региональной группы №6 (Нагатинский округ Москвы) –политик, профессор ВШЭ и ведущий программ на радио «Эхо Москвы» Владимир Рыжков. Он также принимает участие в довыборах депутата Мосгордумы по 37 округу как кандидат от «Яблока».

Координатор проекта поддержки узников московского и дворцового дел «Арестанты 212» 27-летний Роман Киселев возглавил региональную группу №4 (Люблинский округ Москвы) и баллотируется по этому округу как одномандатник.

Директор организации «Гражданский корпус», занимающейся добровольческой помощью жертвам чрезвычайных ситуаций, 38-летняя Алена Попова выдвинута по 205 одномандатному округу (Преображенский округ Москвы). Алена Попова – соавтор законопроекта о домашнем насилии.

Кавалер Ордена Мужества 37-летний Николай Громов идет в Думу по Северному одномандатному округу Петербурга, он также возглавил этот округ в федеральном списке партии. Несколько лет назад Громов, спасая товарищей при тушении пожара, сильно пострадал, но продолжил активную жизнь и в 2019 году был избран муниципальным депутатом от «Яблока».

По Северо-Восточному одномандатному округу Петербурга баллотируется журналист и историк, директор Фонда развития городского самоуправления «1870» 38-летний Кирилл Страхов. Он также возглавляет Северо-Западную региональную группу в Петербурге.

Председатель Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев выдвинут по Ингушскому одномандатному округу. В 2019 году Гагиев выступил против изменения границ Ингушетии с Чечней.

Арт-критик, член Совета по правам человека при главе Башкирии 43-летняя Кристина Абрамичева возглавила региональную группу списка партии, в которой объединены несколько башкирских и оренбургских округов. Она также баллотируется по Благовещенскому одномандатному округу.

Председатель Союза пассажиров России, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Кирилл Янков – первый номер в Дмитровской региональной группе Московской области.

Один из лидеров движения противников вывоза московского мусора в Архангельскую область «Стоп-Шиес» Олег Мандрыкин выдвинут по Архангельскому одномандатному округу, он также возглавил территориальную группу, которая включает в себя территорию Архангельской области, Коми и Ненецкого автономного округа.

36-летний предприниматель, лидер Тульского «Яблока» Владимир Дорохов возглавил территориальную группу, в состав которой вошли два тульских и два калужских округа. Лидер Рязанского «Яблока» 40-летний журналист и муниципальный депутат Константин Смирнов идет первым номером по округу, вобравшему в себя Рязанскую, Тамбовскую и Пензенскую области. Лидер Челябинского «Яблока» и регионального отделения Центра антикоррупционной политики партии 33-летний Ярослав Щербаков – первый номер в группе из трех челябинских округов. Щербаков также баллотируется по Челябинскому одномандатному округу.

22-летняя студентка РГСУ Гульназ Равилова выдвинута по Приволжскому одномандатному округу. Равилова хорошо известна в Татарстане как одна из самых активных борцов со строительством мусоросжигательного завода под Казанью.

Капитан команды КВН «Евразы» 34-летний Владимир Берадзе возглавил региональную группу по Ростовской области. После начала пандемии Берадзе работает санитаром в ковидном госпитале.

Полные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы от «Яблока» будут опубликованы на сайте партии в ближайшее время.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»