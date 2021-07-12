Местные выборы пройдут по всей стране

/Выборы.Выборы.Выборы/

В сентябре этого года пройдут выборы депутатов городского совета Калининграда VII созыва. Избрать предстоит 27 парламентариев. И в этом году выборы пройдут по новым правилам.

Ранее депутатов выбирали по смешанной системе - 14 по партспискам, 14 по одномандатным округам. Однако в октябре прошлого года порядок выборов изменили. Теперь выборы пройдут по мажоритарной системе, а депутатов будет 27.

Изменения поддержала "Единая Россия". Что неудивительно - на выборах в 2016 году именно единороссы выиграли выборы в одномандатных округах.

В горсовете представлены несколько оппозиционных партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Патриоты России" (ныне объединившиеся), "Яблоко". Все депутаты-оппозиционеры были избраны по партспискам.

Оппозиция была против изменений, но депутатов в оппозиционных фракциях всего восемь, а у "ЕР" - 20. Вот когда сказалась неудача в одномандатных округах... Новый порядок выборов пыталась оспорить в суде партия "Яблоко", но безуспешно.

Для проведения выборов в 2021 году образовали 27 одномандатных избирательных округов. И оппозиции надо будет потрудиться, чтобы составить конкуренцию "Единой России". Впрочем, как уже неоднократно отмечалось, это вовсе не означает, что для единороссов избирательная кампания будет простой.