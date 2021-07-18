Как СРЗП стала самой скандальной партией этих выборов?

/Выборы.Выборы.Выборы/

CРЗП стала главным источником скандалов в нынешнюю предвыборную кампанию. Только за эту неделю мы узнали, что депутат Гартунг конфликтует с главой штаба Гусевым, а депутат Галина Хованская и вовсе собирается идти на грядущие выборы, как самовыдвиженец.

Как скандалы повлияют на результат СРЗП на выборах, и что будет с партией после дня голосования, «Новой искренности» рассказал директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

СРЗП непрерывно – один за другим – генерирует политические скандалы. Как думаете, в чем причина и почему скандалы постоянно утекают в публичное поле?

Конфликт старой партноменклатуры в лице Миронова, Гартунга, Романовича, Чепы и других с «новой кровью» в виде «прилепинцев» и их политтехнологов, прогнозировался с самого начала. Фактически «прилепинцы» хотят перехватить партию у «стариков», сделав из социал-демократов новых патриотов. На этом фоне многие кандидаты начали дистанцироваться от партии. К примеру, Анатолий Вассерман в итоге идет самовыдвиженцем, а Сергей Зверев ушел от «прилепинцев» к «Зеленым».

Однако поскольку партия курируется сверху, то единственный вариант конкуренции – это вынесение скандалов на публику, решение их в публичной плоскости. Прилепин до сих пор очень несистемный игрок, и многие его заявления сами по себе становятся скандальными, а «подсветить» их с помощью телеграм-каналов и СМИ – это значит хорошенько похайпить. В итоге партия превратилась в одну из самых шумных в стране, конфликты там витают в воздухе, и все видят, что идет борьба за бразды правления.

Эти скандалы как-то скажутся на интересе избирателей? Смогут ли они сконвертироваться в голоса?

Наоборот, из-за Прилепина от партии могут отколоться консервативные избиратели, те самые врачи и учителя, которые ранее видели в «Справедливой России» умеренных социалистов европейского типа, а не квасных патриотов. Им была интересна левая повестка по соцобеспечению. В итоге 2-3% таких избирателей может отойти КПРФ или «Новым людям», возможно, «Яблоку». Это поставит партию на грань прохождения в Госдуму, так как с нынешних 5-6% рейтинг может опуститься ниже проходного порога.

Сможет ли партия пройти в Думу и не развалится ли она после выборов?

Пока инерционный сценарий предусматривает проход в Госдуму «большой четверки». Но, если СРЗП будут откровенно недобирать в ходе кампании, то вполне может быть принято решение о замене их на «Партию пенсионеров», которая уже сейчас сравнялась с ними в рейтинге.

Но даже если партия пройдет, то конфликт по линии Миронов-Прилепин неизбежен. Миронов вполне может уйти на пенсию, например в Совет Федерации или куда-то еще. Однако в этом случае его команда потеряет контроль над политбюро, и партия перейдет Прилепину, а через него – к (главный спонсор партии – прим. Новой искренности) Бабакову и всей его команде. Именно он может возродить на базе партии старый формат «Родины», объединив под одним крылом патриотов и левых, вроде РПСС, «Коммунистов России» и прочих. Похоже, в старом формате «Справедливая Россия» больше не нужна системе, и главная задача для партии – пережить раскол, меняя свою идентичность.

Источник: Телеграм-канал