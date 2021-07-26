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Не справился? На выход!

Новые люди запустили первый в России прецедент отзыва мэра от должности.

На июльском заседании Новосибирского Заксобрания наш депутат Дарья Карасева сообщила мэру Анатолию Локтю, что люди недовольны его работой. Она публично заявила о запуске процедуры по его отзыву с должности главы города.

Еще весной Карасева предложила поправки в федеральный закон, допускающие избрание мэров только прямым голосованием жителей. Во время рабочей поездки в Новосибирск инициативу Дарьи поддержала «народный мэр» Сардана Авксентьева.

Всего за одну неделю мы собрали больше тысячи подписей. Вчера Карасева уведомила мэрию города и избирком о проведении собрания инициативной группы, необходимой для начала процедуры отставки мэра.

«Процедура отзыва мэра специально прописана так, чтобы на практике ее почти невозможно было реализовать. В России таких прецедентов пока не было. Но мы верим: вместе мы сможем показать, что главным источником власти остаются люди. И как раз новосибирцы оказали нам огромную поддержку», – рассказала наш депутат Дарья Карасева.

Следующий шаг – общее собрание. После этого нужно заручиться поддержкой 60 тысяч новосибирцев и собрать их подписи за отставку мэра. Когда мы это сделаем — горсовет Новосибирска будет обязан запустить референдум.

Пока в большинстве регионов градоначальников назначают депутаты, мэры будут нести ответственность перед ними, а не перед жителями. Новые люди считают, что у каждого города должно быть право решать, кого назначать и когда отстранять несправившегося градоначальника. Так мы повысим эффективность работы чиновников, и власть начнет слышать людей.

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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