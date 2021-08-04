Видеонаблюдение за выборами в разных странах

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В Грузии на местных выборах 2006 года и президентских выборах 2008-го около 1 тыс. избирательных участков, в том числе в шести крупнейших городах страны, включая Тбилиси, были оснащены комплектом из двух видеокамер.

Доступ к записям был ограничен и предоставлялся только по запросу.

В Азербайджане веб-камеры впервые использовались на президентских выборах 2008 года. На парламентских выборах 2010-го ими оборудовали около 10%, а в 2015 году — свыше 20% избирательных участков. Видео с них транслируется в интернет, записи хранятся пять лет.

В Албании видеокамеры использовались на парламентских выборах 2009 года. Система была локальной, данные не попадали в сеть. Велась запись процедуры подсчета голосов избирателей.

На Украине на местных выборах в октябре 2010 года веб-камерами были оборудованы все избирательные участки в Крыму. Также видеонаблюдение было на парламентских выборах 2012 года.

В Армении камеры использовались на парламентских выборах 2017 года. Они были установлены в помещениях для голосования 1,5 тыс. наиболее крупных избирательных участков. Изображение транслировалось в интернет.

В США в отдельных штатах также применяется видеонаблюдение за ходом голосования. На мониторах в участках можно следить за ходом голосования, иногда присутствует онлайн-трансляция. В части случаев запись не ведется, информация также не может использоваться для разрешения споров о ходе голосования.

Камеры используются на выборах в ряде штатов Индии. Так, в штате Тамилнад ими оснащены все 9,5 тыс. избирательных участков. В штате Уттар-Прадеш они установлены на более чем 3,8 тыс. участков. Трансляция ведется в интернет и через соцсети.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4926431?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D