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Иван Демченко: Горжусь своей принадлежностью к партии нашего Президента...
Депутат Государственной Думы Иван Иванович Демченко выразил свое мнение по поводу однопартийцев, стесняющихся своей принадлежности к Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Для парламентария, состоящего в самой многочисленной партии с начала её основания, роль каждого единоросса важна.
- Несмотря на жёсткую политическую конкуренцию, нужно работать, прежде всего, для людей, оказавших нам доверие на выборах в различные органы власти, - прокомментировал Иван Иванович.
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