/Выборы.Выборы.Выборы/

Иван Демченко: Горжусь своей принадлежностью к партии нашего Президента...

Депутат Государственной Думы Иван Иванович Демченко выразил свое мнение по поводу однопартийцев, стесняющихся своей принадлежности к Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Для парламентария, состоящего в самой многочисленной партии с начала её основания, роль каждого единоросса важна.
- Несмотря на жёсткую политическую конкуренцию, нужно работать, прежде всего, для людей, оказавших нам доверие на выборах в различные органы власти, - прокомментировал Иван Иванович.
#командаДемченко
#ГосДума
#депутатДемченко
#ЕдинаяРоссия
#ИванДемченко
#DemchenkoTeam
#государственнаядума 
#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон
#славянскийрайон
 #единаяроссия #краснодарскийкрай 
#избирательныйокруг48
#Мывместе #ЕДИНАЯРОССИЯ #Ерпомогает #ер23
Просмотров: 122 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

Добавить комментарий

Последние новости

Ревакцинация, Олимпийские игры и войска на границе с Украиной ожидают жителей юга России

В здании общества инвалидов и ветеранов станицы Гостагаевской стало уютнее и теплее. 

В режиме ЧС

В сельских округах Анапы  производятся работы по  отведение ливневых вод

Депутат Госдумы Иван Демченко дал поручение приобрести смартфоны  для школьников из малообеспеченных семей