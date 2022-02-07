Иван Демченко: Горжусь своей принадлежностью к партии нашего Президента...

/Выборы.Выборы.Выборы/

Депутат Государственной Думы Иван Иванович Демченко выразил свое мнение по поводу однопартийцев, стесняющихся своей принадлежности к Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Для парламентария, состоящего в самой многочисленной партии с начала её основания, роль каждого единоросса важна.

- Несмотря на жёсткую политическую конкуренцию, нужно работать, прежде всего, для людей, оказавших нам доверие на выборах в различные органы власти, - прокомментировал Иван Иванович.

#командаДемченко

#ГосДума

#депутатДемченко

#ЕдинаяРоссия

#ИванДемченко

#DemchenkoTeam

#государственнаядума

#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон

#славянскийрайон

#единаяроссия #краснодарскийкрай

#избирательныйокруг48

#Мывместе #ЕДИНАЯРОССИЯ #Ерпомогает #ер23