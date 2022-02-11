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В Темрюкском районе состоялась отчетно- выборная конференция Местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

В ходе работы конференции прозвучал доклад о работе местного политического совета и местной контрольной комиссии Темрюкского местного отделения Партии.

После отчета о проделанной работе, делегаты приступили к избранию руководителя Местного отделения, новых членов Местного политического Совета и Местной контрольной комиссии.
Тайным голосованием Секретарем Местного отделения Партии избран Федор Викторович Бабенков, утвержден новый состав местного политического совета и контрольной комиссии.
Отметим, что мероприятие проходило с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.
Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность проведения мероприятий Партии, в рамках которых можно не только дать оценку общим действиям, но и поставить новые задачи. 
- Действуя командой общие планы быстро претворятся в жизнь. Для  Темрюкского  района важно сохранять единство приоритетов и действий, - прокомментировал Иван Иванович.
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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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