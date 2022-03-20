Депутат Госдумы Иван Демченко: правильная организация командной работы - залог успеха всего муниципалитета...

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16 марта в администрации Славянского района прошла 21 открытая сессия Совета МО Славянский район. За 2021 год о своей работе отчитался глава Славянского района Роман Синяговский.

В его докладе прозвучали основные итоги социально-экономического развития территории за прошедший год: во всех поселениях района выполнены плановые показатели по формированию бюджетов. Собранные средства направлены на благоустройство и развитие социальной сферы поселков, станиц и хуторов.

Основой для исполнения рабочих планов стали национальные проекты, федеральные, краевые и муниципальные программы, направленные на развитие инфраструктуры и социальной сферы.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил стабильный положительный рост всех социально-экономических показателей, которых добились в Славянском районе общими усилиями.

? Глава района совместно с депутатами Совета, опираясь на поддержку актива территориального самоуправления и представителей бизнес-сообщества района, добились высоких результатов.

Сегодня в муниципалитете налажены механизмы оперативного решения актуальных задач и реализации масштабных проектов, нацеленных на поступательное развитие всех поселений. Это достойный показатель правильно выстроенного взаимодействия всех уровней управления. Уверен, что команда под руководством Романа Синяговского сохранит позиции лидера в крае, - прокомментировал Иван Иванович.

Роман Синяговский поблагодарил жителей, депутатов, предпринимателей Славянского района за сотрудничество в решении вопросов местного значения.

В открытой сессии также приняли участие: председатель Совета района Григорий Литовка, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Виктор Чернявский, министр культуры Виктория Лапина, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Жанна Беловол, депутаты Славянского района, заместители главы района, главы поселений, сотрудники администраций района.

По итогам отчета работа главы Славянского района депутатами признана удовлетворительной.

#командаДемченко