Депутат Госдумы Иван Демченко: Голосование определит, кто войдет в партийную команду Кубани...

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23 мая стартовало электронное предварительное голосование партии «Единой России».

Депутат Государственной Думы Иван Демченко отметил важность участия каждого жителя в выборе команды, которая способна принимать оперативные решения с сложных ситуациях и действовать в интересах всех кубанцев.

Голосование проводится на сайте PG.ER.RU до 29 мая 2022 года

Избиратели могут зайти в свой личный кабинет, где уже доступны электронные бюллетени для голосования: по территориальной группе и одномандатному округу.

Голосование рейтинговое, поэтому проголосовать можно как за одного, так и за нескольких кандидатов.

Для тех, кто ещё не зарегистрировался, сделать это можно до 27 мая.