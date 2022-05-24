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Депутат Госдумы Иван Демченко: Голосование определит, кто войдет в партийную команду Кубани...

23 мая стартовало электронное предварительное голосование партии «Единой России».

Депутат Государственной Думы Иван Демченко отметил важность участия каждого жителя в выборе команды, которая способна принимать оперативные решения с сложных ситуациях и действовать в интересах всех кубанцев.

  • Голосование проводится на сайте PG.ER.RU до 29 мая 2022 года
  • Избиратели могут зайти в свой личный кабинет, где уже доступны электронные бюллетени для голосования: по территориальной группе и одномандатному округу.
  • Голосование рейтинговое, поэтому проголосовать можно как за одного, так и за нескольких кандидатов.
  • Для тех, кто ещё не зарегистрировался, сделать это можно до 27 мая.
  • В системе зарегистрировано 489 кандидатов предварительного голосования «Единой России» – среди них только 32 действующих депутата Законодательного Собрания края.
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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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