Минцифры рассказало о новациях в Дистанционном электронном голосовании-2022

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11 сентября 2022 г. в России пройдет Единый день голосования. В этом году в избирательном процессе будет также использоваться «цифра» – ряд регионов смогут голосовать дистанционно.

Какие новации ждут избирателей на Дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 2022 году, в рамках круглого стола ЦИК России рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

«Портал Госуслуг интегрирован с автоматизированной системой ГАС «Выборы», так обеспечивается автоматическое сопоставление данных регистра избирателей и подтверждённых учетных записей пользователей портала. Благодаря этому жители могут подавать заявления для участия в электронном голосовании и проходить авторизацию через Госуслуги на портале ДЭГ. Кроме того, в личном кабинете на Госуслугах реализованы информационные сервисы, которые адресно оповещают участников голосования о предстоящих выборах, где они имеют право участвовать», – отметил Олег Качанов.

Что нового в ДЭГ-2022

подать заявление на участие в дистанционном голосовании через Госуслуги можно будет, даже если в субъекте проводятся только муниципальные выборы. Ранее можно было подать лишь совмещенную заявку на выборы всех уровней;

приложение для онлайн-голосования можно будет скачать в защищенных российских магазинах для Android (RuStore и NashStore);

будет усовершенствован формат наблюдения, например, планируются процедуры назначения наблюдателей через портал Госуслуг.

Дополнительные меры безопасности в ДЭГ-2022

круглосуточный мониторинг подозрительной активности;

блокировка возможности входа с IP-адресов, находящихся за пределами России;

двухфакторная аутентификация при входе в личный кабинет на Госуслугах;

невозможность изменения номера телефона в профиле без доступа к привязанному ранее;

разблокировка учетной записи только при личном посещении Центра обслуживания.

Прием заявлений на участие в онлайн-голосовании начнется 26 июля и продлится до 6 сентября.

Источник: пресс-служба