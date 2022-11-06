Депутат Госдумы Иван Демченко: законодательные инициативы от жителей - один из инструментов реагирования на проблемные вопросы…

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В общественную приемную депутата Госдумы Ивана Демченко поступило обращение жителей станицы Голубицкой Темрюкского района.

В нем предложения о внесении поправок в федеральное законодательство о жертвах политических репрессий.

Депутат Госдумы Иван Демченко поручил проанализировать предложения и обсудить плюсы и минусы.

В ходе региональной недели в приемной Темрюкского местного отделения партии «Единая Россия» состоялась дискуссия по данной теме.

Специалисты совместно с заявителями досконально проработали пакет документов, который готовится ко второму чтению в комитете по труду и социальной политике Госдумы.

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