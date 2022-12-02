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Депутат Госдумы Иван Демченко: Общественные приемные партии «Единая Россия» - точка отсчета, с которой начинается решение общих задач...

В приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Анапе ведется ежедневно прием граждан по различным вопросам. В период СВО поток людей, нуждающихся в помощи увеличился - соотечественникам нужна наша поддержка.
По поручению Ивана Демченко эта работа ведется помощниками оперативно, с учетом индивидуальных обстоятельств заявителей, столкнувшихся с препятствием. Сюда приходят с проблемами в получении выплат и оформлении документов на кредитные каникулы, за помощью в трудоустройстве и многим другим. 
Сегодня, в День рождения  «Единой России», которой  исполняется 21 год, Иван Иванович в рамках региональной недели обсудил работу однопартийцев Анапы. Депутат отметил особую роль местного отделения партии, как связующего звена всех, кто помогает людям и  поздравил всех единороссов Анапы и Кубани. 
 ? Нас объединяют общие идеи, стремления и планы. А за более чем 20 лет совместной работы - у нас сформирована единая команда, реализуется Народная программа. Много пунктов из нее воплощено в жизнь. Несмотря на санкции, построены новые социальные объекты, созданы рабочие места, приняты важные для страны законы. Многое - впереди. И этого вектора поступательного развития государства мы, уверен, будем твёрдо держаться вместе! 
Также в рамках региональной недели Иван Демченко поздравил с Днем рождения партии секретарей местных отделений партии «Единая Россия» в муниципалитетах Славянского избирательного округа.
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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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