Депутат Госдумы Иван Демченко: работа общественных приемных  дает импульс к действию всех ведомств...

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Первая региональная неделя депутатов Госдумы нового года началась с организации работы общественных приемных в муниципалитетах. Подведены итоги работы.

Обсудили планы рабочих встреч и приема граждан в приемной партии «Единая Россия» города-курорта Анапы.

Также проведены первые в этом году приемы по личным вопросам. Заявителям даны разъяснения, наказы приняты в работу.

Так же обсуждены планы по совместной работе с руководителем и заместителем руководителя местного отделения «Молодой Гвардии».