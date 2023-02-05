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Депутат Демченко отреагировал на возможный запрет политикам отдыхать вне России

Депутат, член комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы РФ Иван Демченко оценил предложение запретить политикам отдыхать за границей во время проведения спецоперации.

 

«Дело в том, что у нас эти ограничения уже давно», — подчеркнул он в комментарии порталу «НьюИнформ».

Однако парламентарий не уточнил, о каких именно ограничениях идет речь и когда они вступили в силу.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин выступил с предложением на законодательном уровне запретить политикам РФ выезжать на отдых за пределы России во время спецоперации.

Кроме того, предприниматель предложил закрепить ответственность депутатов за аморальное поведение. Инициатива уже получила большую поддержку в российских социальных медиа.

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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