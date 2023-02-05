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Депутат Госдумы Иван Демченко: в личном контакте с представителями ведомств вопросы граждан решаются оперативно…
В общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходит Неделя приемов граждан по социальным вопросам.
Депутат от фракции «Единая Россия» Иван Демченко проверил проведение приемов граждан во всех муниципалитетах округа.
31 января в Темрюкском районе прием прошел в Вышестеблиевском сельском поселении. Каждый человек, которому необходима помощь, смог обратиться к профильным специалистам.
Тридцати семи станичникам удалось решить вопросы, связанные с благоустройством общих территорий, оформлением документов, получением мер поддержки.
Все заявители получили разъяснения и проинформированы о дальнейшем пути решения проблемы.
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